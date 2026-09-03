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"فيا" تعلن "الخطر الحراري" خلال جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 في مونزا

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فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
"فيا" تعلن "الخطر الحراري" خلال جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 في مونزا
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

"فيا" تعلن "الخطر الحراري" خلال جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 في مونزا

يبدو أن موجة الحر السادسة في إيطاليا خلال صيف 2026 الحار ستؤثر على مجريات جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 نهاية هذا الأسبوع.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
حلبة سباق مونزا الوطني

حلبة سباق مونزا الوطني

الصورة من قبل: أرشيف حلبة سباق مونزا الوطني

أعلنت "فيا"، الهيئة الحاكمة للفورمولا 1، وجود خطر حراري خلال جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، ما يجبر السائقين إما على ارتداء سترات التبريد أو إضافة وزن إلى سيارات الفورمولا 1 الخاصة بهم.

ارتفعت درجات الحرارة في مختلف أنحاء إيطاليا مجددًا خلال الأيام الأخيرة، مع تأثير موجة الحر السادسة هذا الصيف على البلاد خلال الأسبوع المقبل.

وتستعد المنطقة المحيطة بميلانو ومونزا لدرجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، ما أدى إلى تفعيل بروتوكول الحرارة التابع لـ "فيا".

حيث قالت "فيا" في بيان رسمي: "وفقًا للمادة B1.5.10 من اللوائح الرياضية، وبعد تلقي توقعات من خدمة الطقس الرسمية تشير إلى أن مؤشر الحرارة سيتجاوز 31.0 درجة مئوية في وقت ما خلال السباق في هذه المنافسة، فقد تم إعلان وجود خطر حراري".

سطح مونزا الجديد

سطح مونزا الجديد

ومن خلال إعلان وجود خطر حراري رسمي، تضع إدارة السباق إجراءات إضافية لتبريد السائقين. وسيُمنح السائقون الآن خيارًا بين ارتداء سترة تبريد أو إضافة الوزن المقابل البالغ 0.5 كيلوغرام إلى سياراتهم.

كانت "فيا" تخطط منذ فترة طويلة لجعل سترات التبريد إلزامية للسائقين، لكن بعد اعتراض السائقين على مستوى الراحة والفعالية، لا يزال استخدام الجهاز اختياريًا.

ووفقًا لخدمة الطقس الرسمية من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة بسهولة عتبة 31 درجة مئوية خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. 

وخلال حصة التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية، بينما يُتوقع أن تبلغ 35 درجة مئوية خلال التجارب التأهيلية يوم السبت.

ومن المتوقع أن تنطلق الجائزة الكبرى يوم الأحد في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، وسط درجات حرارة جوية تبلغ 33 درجة مئوية.

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