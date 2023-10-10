"فيا" تعدُ بالتصرف على ضوء معاناة السائقين الكبيرة في جولة قطر

تسببت الحرارة والرطوبة الشديدتان إضافة إلى خصائص حلبة لوسيل، بإنهاك بدني كبير للسائقين، حيث وصف البعض إحساسهم حينها بأنه "تعذيب" و"جهنمي".

واضطر لوغان سارجانت للانسحاب بسبب التعرض لأعراض ضربة شمس، بينما تقيّأ إستيبان أوكون في خوذته، بينما غاب لانس سترول عن الوعي عدة مرات، إضافة إلى معاناة سائقين آخرين خلف المقود، ما اضطرهم للذهاب إلى المركز الطبي بعد إكمال السباق.

وكشف لاندو نوريس أنه بالكاد أنهى السباق، معبراً عن عدم اعتقاده بأنه كان في مأمن.

فقال: "لم يكن وضعاً جيداً على الإطلاق، انتهى الأمر بالبعض في المركز الطبي والغياب عن الوعي وأمور كهذه. لقد كان وضعاً خطيراً للغاية".

وتابع: "لكن المسألة لا تتعلق بضرورة خضوع السائقين لمزيد من التمرين، فقد كنا ضمن قمرة مغلقة في حرارة مرتفعة جداً وطوال سباق متطلب جداً من الناحية البدنية. كان وضعاً محبطاً".

وأردف: "على التلفاز، لم يكن يبدو الوضع بهذه الصعوبة البدنية. لكن حين يضطر البعض للانسحاب أو يخرجون بحالة سيئة، فذلك برهان على الصعوبة الكبيرة التي واجهناها".

وتعقيباً على ذلك، وعدت "فيا" بفتح تحقيق مطوّل ضمن الظروف التي أحاطت بالجولة، وما جعلها صعبة بدنياً على السائقين بشكل غير متوقع.

وستعود جولة قطر إلى الروزنامة العام المقبل في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بالتالي ستكون درجات الحرارة أقل، لكن "فيا" وعدت بإجراءات إضافية لمعالجة أية مشاكل محتملة.

كما أكدت الاستفادة من الدروس المستقاة من عالم الراليات، التي تقام بعض منافساتها ضمن ظروف حرارة مرتفعة، وذلك بهدف تطبيقها في الفورمولا واحد.