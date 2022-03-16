"فيا" تعدّل على قوانين سيارة الأمان في الفورمولا واحد بعد جدل السيارات المتأخرة في أبوظبي

نصّ القانون في السابق على أنّ "أيّة سيارات متأخرة يمكن أن يُسمح لها بتجاوز المتصدر تحت ظروف سيارة الأمان خلال السباق".

وأصبح نص القانون الأصلي مثار حديث بشكل كبير بعد الجولة الختامية لموسم 2021 عندما آثر مايكل ماسي مدير السباقات السابق السماح فقط للسيارات المتأخرة بين المتصدر لويس هاميلتون وصاحب المركز الثاني ماكس فيرشتابن بالمرور وتجاوز سيارة البريطاني.

فيما تم إخبار السيارات المتأخرة خلف فيرشتابن بالبقاء، بما فيها تلك التي كانت بين الهولندي وصاحب المركز الثالث كارلوس ساينز.

ومع إعادة انطلاقة السباق، وفي ظل تمتّع فيرشتابن بأفضلية إطاراته الجديدة، تمكن سائق ريد بُل من تجاوز هاميلتون والفوز بالسباق ومعه لقب السائقين.

وضمن الجدل الذي أعقب ما حدث، كانت هنالك نقاشات حيال المعنى المبهم المحتمل لكلمة "أيّة سيارات" في نص القانون.

ومن أجل ضمان ألّا يتكرر ذلك، وبعد نقاشات مع الفرق، عدّلت "فيا" على القانون المعني، والذي بات ينصّ الآن على أنّ "كل السيارات المتأخرة يجب أن يُسمح لها بتجاوز المتصدر إذا ما كان من الآمن فعل ذلك".

إذ باتت المادة 55.13 تنصّ على الآتي: "إذا ما يرى مسؤول المسار أنه من الآمن فعل ذلك، وتم إرسال هذا القرار (يمكن للسيارات المتأخرة التجاوز الآن) إلى جميع المتنافسين عبر نظام المراسلة الرسمي، فإنّ كل السيارات التي باتت متأخرة خلف المتصدر يجب عليها تجاوز السيارات في لفة الصدارة وسيارة الأمان".

وقد ظهر ذلك التغيير في الإصدار الخامس من القوانين الرياضية للفورمولا واحد لموسم 2022، والذي تمّ نشره يوم أمس الثلاثاء بعد أسابيع من التعديل في التفاصيل النهائية.

من جهة أخرى، كان فيرشتابن قد عوقب بغرامة في جائزة البرازيل الكبرى العام الماضي جرّاء لمسه الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس التي يقودها لويس هاميلتون في خط الخظائر المغلق.

ونتيجة لذلك، تم إدخال قانون جديد ينصّ على الآتي: "يجب على السائقين عدم التدخّل مع بروتوكولات خط الحظائر المغلق بأيّة طريقة".

في المقابل، شهد أحد جداول توزيع النقاط تغييرًا بسيطًا، وذلك ضمن تعديلات هذا العام للسباقات المختصرة بعد ما حدث في جائزة بلجيكا الكبرى العام الماضي، السباق الذي لم يشهد أيّة لفة سريعة.

إذ وفيما يخصّ السباقات التي تتوقّف بين 50 و75 بالمئة من مسافتها، فقد تغيّر عدد النقاط الممنوح للمركز الرابع من 9 إلى 10 نقاط، والممنوح للمركز السابع من 5 إلى 4 نقاط. ليكون توزيع النقاط للسائقين كالتالي: 19 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1.

وبالإضافة إلى استئناف السباقات بعد فترات العلم الأحمر، فإن الفرق ستُمنح الآن إشعارًا قبل دقيقة على الأقل حول ما إذا ستكون هنالك انطلاقة ثابتة أو متحركة قبل أن يتم منح إشارة لتغادر السيارات خط الحظائر. إذ لم يكن هنالك وقت محدد من قبل لذلك.