"فيا" تعدّل على قوانين حظر العمل على السيارات لموسم 2023 لتخفيف العبء عن كاهل الفرق

اتفقت الفرق على دعم تلك المبادرة بينما تحاول تقليل عبء العمل من على كاهل طواقمها بالتوجه إلى موسم من المتوقع أن يتألف من 24 سباقًا في 2023.

وتواجه طواقم العمل حاليًا ثلاث فترات حظر من العمل على السيارات في مساء أيام الأربعاء، الخميس والجمعة، والتي تُعرف تواليًا بفترات الحظر الأولى والثانية والثالثة، والتي لا يمكن لطواقم الفرق خلالها العمل على السيارات ويتعين عليهم مغادرة البادوك.

وتبدأ فترة الحظر الحالية ليوم الجمعة قبل 13 ساعة من انطلاق التجارب الحرة الثالثة.

مع ذلك، وضمن التحديث الأخير للقوانين الرياضية لموسم 2023، فإنه بدءًا من العام المُقبل سيتمكن أعضاء الفرق من إنهاء عملهم مبكرًا، حيث أن فترة حظر الجمعة ستبدأ قبل 14 ساعة قبل التجارب الحرة الثالثة، على أن يزيد ذلك إلى 15 ساعة بدءًا من 2024.

علاوة على ذلك، سيكون هنالك تقليل في عدد الاستثناءات من حظر العمل على السيارات - أو ما يعرف بالجوكرز - والتي يكون بوسع الفرق الاستفادة منها.

وكانت تلك الاستثناءات في الأساس من أجل الاستخدام الطارئ، وكانت ضمن مستوى متسامح مع بداية الموسم الحالي.

مع ذلك، فإنه يتم الاستعانة بها أحيانًا عندما تصل حزمة تحديثات متأخرة ويتم وضعها على السيارات.

لكن وفي ظل الضغوطات الحالية على الطواقم، وافقت الفرق على أن "يتم إنقاذها من نفسها" عبر تقليل عدد تلك الاستثناءات، وبالتالي التخلص من دافع استخدامها بشكل روتيني.

ويبلغ عدد هذه الاستثناءات 8 في الوقت الحالي ضمن فترة الحظر الأولى مساء الأربعاء، والتي سيتم تقليلها إلى إلى 4 في 2023 ومن ثم 2 في 2024.

بينما سيتم تقليل استثناءات فترة الحظر الثانية مساء الخميس من 6 إلى 3 في 2023 ومن ثم 2 في 2024.

فيما لن يكون هنالك تغيير في عدد استثناءات مساء الجمعة البالغ 2 لفترة الحظر الثالثة.