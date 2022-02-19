"فيا" تعدّل على القوانين لتسريع عملية إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان في الفورمولا واحد

أخفق مايكل ماسي مدير السباقات السابق في تطبيق مادتين من القوانين الرياضية المتعلقة باستئناف السباقات بعد سيارة الأمان في أبوظبي العام الماضي.

حيث تم السماح لسيارات مختارة متأخرة بتجاوز سيارة الأمان، عوضًا عن تطبيق ذلك على كل السيارات، بينما تم استئناف السباق في نهاية ذات اللفة التي تلقوا فيها رسالة تجاوز السيارات المتقدمة بلفة في الأمام. إذ كان ينبغي لذلك أن يحدث في نهاية اللفة التالية.

وقد أدّى ذلك القرار إلى معركة حاسمة في اللفة الأخيرة حددت لقب السائقين مع تجاوز ماكس فيرشتابن للويس هاميلتون، ما دفع مرسيدس للتقدم باحتجاج على تلك الأحداث.

لكن الصانع الألماني تخلّى عن ذلك عندما أعلنت "فيا" أنها ستقوم بتحقيق كامل فيما حدث، والذي تمخّض عنه استبعاد ماسي من منصبه وإعادة هيكلة عمليات الفورمولا واحد الخاصة بإدارة السباقات.

وقُبيل انطلاق الموسم الجديد من البحرين الشهر المُقبل، حدّثت "فيا" القوانين الرياضية لتتضمن مراجعة لنص إحدى المواد المتعلقة بإعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان.

وتركز تلك المادة على ما يدفع إلى قرار خروج سيارة الأمان في نهاية اللفة التالية، إذ تهدف تلك التغييرات إلى تسريع تلك العملية من أجل استئناف السباق.

وضمن قوانين العام الماضي، فإن ذلك كان يحدث "بمجرد أن تتجاوز آخر سيارة متأخرة بلفة المتصدر" وذلك بعد حصولهم على قرار التجاوز.

لكن ووافق التحديث الأخير، فإن ذلك سيحدث الآن "بمجرد أن يتم إرسال رسالة (السيارات المتأخرة بوسعها التجاوز الآن) إلى جميع المتنافسين باستخدام نظام المراسلة الرسمي". كما أنه يجب أن يتم الإعلان عن الحلبة آمنة قبل إرسال تلك الرسالة.

وبينما لا يعالج ذلك التغيير مباشرة المادتين اللتين أخفق ماسي في تطبيقهما، إلّا أنه قد يساعد في تسريع عمليات إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان في موسم 2022، ما سيوفّر بدوره الوقت المطلوب لتتجاوز السيارة المتأخرة الأخيرة المتصدر على المسار قبل أن يُطلب من سيارة الأمان الخروج من الحلبة.

وبالرُغم من أن سيارة الأمان ستعود إلى خط الحظائر "في نهاية اللفة التالية"، لكن الوقت الذي سيتم توفيره عبر عدم انتظار قطار السيارات ليتجاوز المتصدر سيؤدي إما إلى إعادة انطلاقة أسرع أو سيمنح الفرق انتباهًا أكثر لاستئناف السباق.

جديرٌ بالذكر أنه وعندما أعلن عن التغييرات المخططة لموسم 2022 في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محمد بن سليم رئيس "فيا" أن "إجراءات السيارات تجاوز السيارات المتأخرة خلف سيارة الأمان سيتم إعادة تقييمها من قِبَل اللجنة الاستشارية الرياضية لدى للفورمولا واحد وتقديمها خلال اجتماع لجنة البطولة قُبيل انطلاق الموسم"، ما يعني إمكانية إدخال المزيد من التعديلات على القوانين لاحقًا.