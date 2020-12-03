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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

"فيا" تعدّل الحواجز الجانبية التي اصطدم بها غروجان على حلبة البحرين

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"فيا" تعدّل الحواجز الجانبية التي اصطدم بها غروجان على حلبة البحرين

تصرّفت "فيا" على نحوٍ سريع من خلال تعديل الحواجز الجانبية على حلبة الصخير والتي اصطدم بها سائق هاس رومان غروجان في اللفة الأولى من سباق جائزة البحرين الكبرى.

سيتم إجراء هذه التعديلات قُبيل انطلاق جائزة الصخير الكبرى نهاية هذا الأسبوع على المسار الخارجي للحلبة، والذي يتضمّن كذلك المنطقة التي تعرض فيها غروجان لحادثته المروّعة عند مخرج المنعطف الثالث.

ويُعدّ التعديل الأكثر وضوحًا هو إضافة الإطارات وحزام ناقل إلى الحواجز التي اصطدم بها الفرنسي، ما يقلل بشكل كبير من فرص تكرار ذلك النوع من الاصطدام العنيف الذي عانى منه سائق هاس.

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وقد تمّت إزالة الحواجز الخرسانية التي تم وضعها مكان المواضع المتضررة من الحادثة من أجل استئناف السباق، وتمّ استبدالها بحواجز فولاذية جديدة.

كام تم التعديل أيضاً على المنطعف التاسع من المسار الخارجي للحلبة، والذي يُعدّ نسخة أسرع بكثير من المنعطف الـ 13 على المسار الاعتيادي.

حيث تمّت إزالة حفف جانبية من هناك إثر تخوفات حيال حوادث قد تدفع بالسيارات إلى الهواء.

هذا ولا تتم هذه التغييرات بسهولة ودون دراسة، حيث أنّ لها تأثير على مصادقة "فيا" للحلبة، لكنّ هنالك إجراءات لاعتماد تلك التعديلات إذا ما استدعت الظروف.

وفي هذا الصّدد أوضح بيان من الاتّحاد: "بعد مراجعة ما حدث في سباق البحرين الأخير مع مدير سباقات الفورمولا واحد، مفتش الحلبة لدى الاتحاد وقسم السلامة، سيتمّ اعتماد التعديلات التالية على المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية قُبيل جائزة الصخير الكبرى نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "سيتمّ تثبيت صفّين من الإطارات مع حزام ناقل على الجانب الأيمن بين المنعطفين الثالث والرابع، كما سيتمّ تمديد حاجز الإطارات في الجانب الأيمن من المنعطف التاسع وتعميقه إلى أربعة صفوف من الإطارات مع حزام ناقل".

وأكمل: "كما سيتم إزالة الحفف الجانبية اليُمنى بين المنعطفين الثامن والتاسع من أجل تقليل خطر اندفاع السيارة في الهواء في أثناء استخدام المسار الخارجي للحلبة. وتتوافق تلك التعديلات مع المادة الخامسة من شروط رخصة فيا للحلبات، وعليه تبقى رخصة التصنيف الأول الحالية لكل تنظيمات حلبة البحرين الدولية صالحة".

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