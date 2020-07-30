"فيا" تعتمد حدودًا صارمة للمسار في سيلفرستون

ضمن المذكّرة التي تسبق جائزة بريطانيا الكبرى، حذّر مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد من أنّ أيّ سائقٍ يتجاوز الحفف السوداء والبيضاء عند مخرجَي المنعطفَين 9 و15 سيتمّ شطب زمنه سواءً في التجارب أو السباق.

وستؤدّي عدّة خروقات – لا تكون بالضرورة عند ذات المنعطف – إلى التلويح بالعلم الأسود والأبيض في وجه السائق المعنيّ.

وكان ماسي بصدد اتّباع مقاربة أكثر صرامة لحدود المسار في 2020، وذلك بعد أن فرض قيودًا مماثلًا في النمسا والمجر.

وكتب ماسي: "كلّ زمن يتمّ تحقيقه خلال أيّ حصّة تجارب حرّة أو في السباق ويتضمّن الخروج عن المسار وتجاوز الحفف البيضاء والسوداء عند مخرجَي المنعطفين 9 و15 سينتج عنه شطب الزمن من قبل المراقبين".

وأضاف: "كلّ مرّة تتجاوز فيها سيارة تلك الحفف البيضاء والسوداء سيتمّ فيها إعلام الفرق المعنيّة من خلال نظام التراسل الرسميّ".

وأردف: "في المرّة الثالثة التي يفعل فيها السائق ذلك خلال السباق فإنّه سيتلقّى علمًا أسود وأبيض، وسيتمّ نقل أيّة خروقات إضافيّة إلى المراقبين. ولتفادي الشكّ فإنّ ذلك يعني ثلاثة مناسبات مجتمعة وليس ثلاثة خروقات عند ذات المنعطف".

وأكمل: "لن يتمّ تطبيق ذلك بشكلٍ أوتوماتيكيّ على أيّ سائقٍ يتبيّن أنّه قد تمّ إجباره على الخروج عن المسار من قبل سائقٍ آخر وسيتمّ التعامل مع كلّ حالة على حدة".

وقال ماسي بعد السباق الافتتاحيّ من الموسم في النمسا نّ أنظمة حلقات التوقيت عملت وفق ما هو مخطّطٌ له، مُشيرًا إلى أنّ السباقات المتتالية على ذات الحلبة سمحت لـ "فيا" بإجراء تعديلات للسباق الثاني، وسينطبق الأمر ذاته في سيلفرستون.

وقال: "شاهدنا شطب الكثير من الأزمنة، لكن لم يكن ذلك بالقدر الكبير الذي توقّعناه بصدق".

وأكمل: "عملت حلقة التوقيت التي اعتمدناها في المنعطف التاسع بشكلٍ رائع جدًا، ونحن نحسّن تلك التي في المنعطف العاشر من أجل مساعدتنا أكثر للسباق الثاني، يُمكننا فعل ذلك بشكلٍ فوري طالما أنّنا على ذات الحلبة".

واختتم بالقول: "نحن سعداء بالطريقة التي سارت عليها الأمور في المنعطفين التاسع والعاشر".