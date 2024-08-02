فيا تعتمد تغييرات على القوانين تسمح باختبار سيارات مهجّنة لموسم 2026

وافق المجلس العالمي لرياضة السيارات على تحديث للقوانين الرياضية في الفورمولا 1 من شأنه السماح باختبار سيارات مهجّنة تحضيرًا لموسم 2026 وتغييراته التقنية على القوانين.

إضافة جديدة للقوانين ستسمح بـ 10 أيام تجارب على سيارة مهجّنة هذا العام للفرق من أجل محاولة محاكاة السيارات الجديدة التي ستطأ أرض الحلبة للمرة الأولى في الموسم ما بعد القادم.

ولكن، ما هي السيارة المهجّنة أو "الميول كار" وكيف سيساعد ذلك الفرق على الاستعداد للتغييرات القادمة؟

ما هي السيارة المهجنة؟

في الفورمولا 1، السيارة المهجنة هي مصطلح للهيكل الذي تم تحديثه وتغييره ليكمل بعض التجارب. وعادة ما يتم تحديث السيارة من أجل محاكاة التغييرات المقبلة على القوانين، وعليه تختلف هذه السيارة تمامًا عن الخصائص الأصلية.

وتكون القوانين أقل صرامة مع السيارة المهجنة، حيث يتم السماح للفرق بتحيدث سياراتهم بطرق مختلفة من أجل استنساخ أفضل لمتطلبات أية تغييرات مقبلة على القوانين.

وقد سبق وتم استخدام السيارات المهجنة قبيل اعتماد القوانين الجديدة في 2017، حيث اختبرت الفرق بشكل مكثف سيارات معدلة واعتمدت عليها أجهزة انسيابية مختلفة لتوليد المزيد من الارتكازية، ما سمح بجمع بيانات مقدمًا – والتي حتى وإن لم تكن دقيقة 100 بالمئة، إلا أنها كانت ما تزال كافية لمنح المهندسين فكرة استباقية حول سياراتهم.

ما الذي تغيّر في القوانين

اعتمد المجلس العالمي لرياضة السيارات تغييرات على القوانين الرياضية لهذا العام والتي تسمح بـ 10 أيام تجارب مع سيارات معدلة، قبل اعتماد سيارات الحقبة الجديدة في موسم 2026.

حيث تمت إضافة المادة 10.10 المتعلقة "باختبار السيارات المهجنة" مع عدد من الفقرات نبرزها في السطور التالية:

الفقرة "بي") يجب أن تشمل السيارات وتقتصر على الحد الأدنى من التعديلات الضرورية لغرض اختبار الإطارات التطويرية أو لاختبار مكونات أو أنظمة نيابةً عن فيا لمواسم البطولة المستقبلية، حسب تحديد الاتحاد الدولي للسيارات.

الفقرة "سي") خلال أية اختبارات للسيارات المهجنة، لا يجب أن يوضع على السيارات وحدة تحكم بالمحرك من فيا تُلزم بها الفرق وفق المادة 8.3 من القوانين الرياضية.

الفقرة "كاي") يُسمح بحد أقصى يبلغ 10 أيام اختبار للسيارات بين 1 يناير/كانون الثاني و31 ديسمبر/كانون الأول تنظمها فيا بالتعاون مع كافة الفرق، وكذلك مزود الإطارات في حال تطلبت ذلك أهداف الاختبار ومن أجل غرض اختبار السيارات المهجنة فقط.

الفقر "i") يجب على السائقين المشاركين في التجارب أن يكونوا مؤهلين للرخصة الخاصة، وأن يكونوا إما شاركوا في سباق فورمولا 1 على الأقل خلال مسيرتهم أو سبق وأكملوا حدًا أدنى بـ 500 كلم من التجارب على سيارة فورمولا 1 حالية ضمن سرعات تسابقية.

الفقرة "ii") أية تجارب من هذا النوع مجدولة على حلبة تستضيف إحدى جوائز الموسم ستُقام فقط قبل هذه الجائزة في حال الإيفاء بالشروط التالية: أ) السيارة المستخدمة تكون معدّلة بشكلٍ مناسب ومصمّمة ومبنيّة من أجل الامتثال للقوانين التقنيّة في أيٍ من الأعوام الأربعة السابقة لعام البطولة باستثناء التغييرات المسموح بها وفق الفقرة ب) و"i") و"I") حيث يجب استخدام مكوّنات وبرمجيّات من خصائص تمّ استخدامها في سباقٍ واحدٍ على الأقلّ أو اختبارات السيارات الحاليّة أثناء الأعوام الأربعة التي تقع قبل عام البطولة.

الفقرة ب) السائق المؤهّل بناءً على متطلّبات المادة 10.10 كاي) "i") لكن لا يُشارك رسميًا في البطولة الحاليّة.

الفقرة سي) الحلبة استضافت منافسة من البطولة في العام الذي يقع قبل عام البطولة المعنيّة.

كما تنصّ القوانين الجديدة على عدم القدرة على استخدام أيّ مكوّنات اختبارات أثناء التجارب، ما يعني أنّ الفرق لن تكسب أيّ أفضليّة في منافساتها الحاليّة.