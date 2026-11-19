فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيا تعتزم تعيين مراقبين متفرغين بدوام كامل في الفورمولا 1 بدءًا من 2027 لتحسين اتساق القرارات

ستبدأ الهيئة الحاكمة بإدخال مراقبين دائمين بشكل تدريجي اعتبارًا من الموسم المقبل، على أن يتوسع الفريق في نهاية المطاف ليضم ما بين 12 و15 مسؤولًا متفرغًا.

منشور: 19-11-2026

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بداية السباق

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

ظل اتساق قرارات المراقبين موضوعًا للنقاش داخل أروقة الفورمولا 1 لسنوات طويلة. وفي حين يُعد تعقيد اللوائح الرياضية وإرشادات القيادة أحد العوامل المؤثرة في ذلك، يبرز سؤال آخر باستمرار: هل من شأن وجود لجنة دائمة من المراقبين تحسين اتساق القرارات؟

وابتداءً من عام 2027، سيتخذ الاتحاد الدولي للسيارات خطوة في هذا الاتجاه. إذ أعلنت الهيئة الحاكمة يوم الخميس أنها ستتجه تدريجيًا نحو تعيين مراقبين متفرغين بدوام كامل، على أن تبدأ المرحلة الأولى من هذه الخطة في عام 2027.

وتتمثل الخطة في تشكيل لجنة تضم ما بين 12 و15 مراقبًا متفرغًا بدوام كامل، رغم أن الوصول إلى هذا العدد لن يتحقق إلا بمرور الوقت. وسيجري تعيين أول مجموعة من المراقبين المتفرغين خلال موسم 2027، على أن ينضم إليهم في كل سباق المراقبون المعتادون العاملون بدوام جزئي، إلى جانب مراقب يمثل السائقين، إذ ستظل معرفته المتخصصة ووجهة نظره بصفته سائقًا سابقًا جزءًا من عملية اتخاذ القرارات.

ويتمثل الهدف الرئيسي في تحسين اتساق القرارات، لكن الاتحاد الدولي للسيارات يؤكد أن هذه المبادرة تتجاوز ذلك. فمن خلال جعل هذه الوظيفة بدوام كامل، سيكون بالإمكان تكليف هؤلاء المراقبين بمهام خارج عطلات نهاية الأسبوع الخاصة بالسباقات أيضًا، مثل "تحديد التوجهات الناشئة والمجالات التي تتطلب توضيحًا للوائح"، فضلًا عن تدريب مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات.

ومن شأن ذلك أن يسمح بمعالجة أوجه القصور في اللوائح الرياضية وإرشادات القيادة التي يعتمد عليها المراقبون بصورة أكثر فاعلية. وبالتالي، لا يقتصر الهدف على تحسين اتساق القرارات خلال السباقات فحسب، بل يشمل أيضًا جعل القواعد والإرشادات نفسها أكثر متانة ووضوحًا منذ البداية.

وتتماشى هذه الخطوة مع ما يدعو إليه رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليّم منذ فترة، والمتمثل في مواصلة إضفاء الطابع الاحترافي على لجنة المراقبين. ويرى الاتحاد الدولي للسيارات أن تجاوز النظام الحالي القائم على العمل التطوعي والتناوب بين المراقبين سيساعد على تحسين الاستمرارية واتساق القرارات.

وهذا تحديدًا أحد المجالات الرئيسية التي يسعى الاتحاد الدولي للسيارات إلى تطويرها، مع التأكيد على أن هذه الخطوة ستتكامل أيضًا مع مركز العمليات عن بُعد التابع للاتحاد، الذي افتُتح مؤخرًا في بيغين هيل.

وقال بن سليّم: "يعكس هذا الاستثمار الكبير الأخير في منظومة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي للسيارات التزامنا بتوفير أعلى معايير اتخاذ القرارات والعدالة والنزاهة في رياضة المحركات. ويُعد تعيين مراقبين متفرغين بدوام كامل خطوة مهمة ضمن مهمتنا المستمرة منذ فترة طويلة لبناء منظومة تحكيم متخصصة في بطولة العالم للفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، كما أنه استثمار في مستقبل رياضتنا".

وأضاف: "سيساعد هذا التطور على بناء خبرات أكبر وتحقيق استمرارية أفضل ضمن هيكل المراقبين، ما سيعزز قدرتنا على مراجعة اللوائح وتحسينها، ودعم تطوير المسؤولين المستقبليين، وضمان تطبيق أعلى معايير التحكيم المتسق في جميع بطولاتنا".

ويعمل الاتحاد الدولي للسيارات حاليًا على إعداد عملية التوظيف تمهيدًا للتطبيق التدريجي لهذه الخطة في عام 2027، مع وضع خطط لتوسيع المجموعة في عام 2028 والسنوات اللاحقة، إلى أن تصل إلى العدد المستهدف الذي يتراوح بين 12 و15 مراقبًا متفرغًا بدوام كامل.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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