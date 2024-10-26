فيا تعتزم تعديل إرشادات التسابق بعد اجتماع السائقين مع استهداف التطبيق في قطر

تستعد فيا لتعديل صياغة إرشادات التسابق بعد اجتماع مع السائقين في المكسيك، وذلك على خلفية التكتيكات التي استخدمها ماكس فيرستابن ضد لاندو نوريس خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن.

من المعلوم بأن فيا قد قبلت بضرورة إجراء تغييرات على الإرشادات لسد الثغرات التي استغلها فيرستابن في الدفاع القوي عندما يكون تحت الهجوم من سيارة أخرى، مع استهداف ممارسات تكتيكية أخرى تثير التساؤلات.

ووفقًا لما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإن فيا ستعرض التعديلات المقترحة على السائقين للموافقة عليها في اجتماع آخر سيتم عقده في قطر الشهر المقبل. ونظرًا لأن هذه الإرشادات توجيهية، فيمكن للمراقبين اعتمادها على الفور دون الحاجة إلى تصديق من هيئات أخرى داخل فيا.

مع ذلك، قد تكون هناك بعض التحديات المحتملة، حيث يجب أن تصادق رابطة سائقي الجائزة الكبرى على إرشادات التسابق، مع عدم اتفاق السائقين حول الحوادث التي وقعت خلال نهاية الأسبوع الماضية.

حيث صرّح فالتيري بوتاس سائق ساوبر يوم الخميس في المكسيك قائلًا: "بعض السائقين يدفعون حدود القوانين إلى أقصاها، بل ويكادون يتجاوزونها".

وقد استمرت الاجتماعات الاعتيادية للسائقين بعد التجارب الحرة الثانية لجائزة المكسيك الكبرى لفترة أطول من المعتاد، حيث تضمنت إحاطة من فيا وشرحًا لعقوبة نوريس على تجاوزه فيرستابن من خارج المسار في نهاية معركتهما في أوستن، تلتها جلسة لرابطة سائقي الجائزة الكبرى.

وخلال الاجتماع، عبّر السائقون عن آرائهم حول تصرفات فيرستابن، حيث انحاز بعضهم إلى وجهة نظر نوريس - التي عبّر عنها بعد السباق في أوستن وأعاد تأكيدها خلال اليوم الإعلامي في المكسيك، بأن فيرستابن أصبح "السائق المهاجم ولم أعد أنا كذلك" - بينما رأى آخرون أن تكتيكات فيرستابن كانت صعبة ولكنها عادلة وفقًا للوائح الحالية.

ومع أن التوصل إلى إجماع كامل بين السائقين يعد تحديًا صعبًا، إلا أن موقعنا "موتورسبورت.كوم" أورد بأن هناك دعمًا كافيًا في هذه المرحلة لقبول التغييرات على الإرشادات قبل نهاية الموسم الحالي وبعد اجتماع قطر.

وفي بيان لوسائل الإعلام، قالت فيا عن الاجتماع: "كان هناك التزام عام بمواصلة تحديث إرشادات معايير القيادة. مع الأخذ في الاعتبار أن السائقين هم من طلبوا إرشادات القيادة ووافقوا على تقديمها بالتعاون مع رابطة السائقين، فإنه يتم التشاور معهم عند كل تحديث".