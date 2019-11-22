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"فيا" تعترف بأن عملية اختيار إطارات 2020 "ليست مثالية"

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"فيا" تعترف بأن عملية اختيار إطارات 2020 "ليست مثالية"
22-11-2019

اعترف نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بأن طريقة اختيار إطارات بيريللي لموسم 2020 في الفورمولا واحد ليست مثالية.

عملية اختيار إطارات 2020 كان من المفترض أن تتمّ بتواصل رسمي مع الفرق بحلول الأول من شهر سبتمبر/أيلول، ما يمنحها الكثير من الوقت لتعديل البرامج الانسيابية للتلاؤم مع المرحلة الجديدة.

لكن، تأخرت تلك العملية حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول للسماح بالمزيد من الاختبارات.

وعندما تمّ طرح الإطارات الجديدة لموسم 2020 خلال تجارب جائزة الولايات المتحدة الكبرى الحرة في أوستن، كانت الانطباعات سلبية لدرجة اقتراح الإبقاء على إطارات 2019 للموسم المقبل.

نتيجة لذلك، وافقت "فيا" مع الفرق على تقريب موعد تجارب أبوظبي لإطارات 2020 كي يتم جمع المزيد من البيانات، وفي حال بقيت الانطباعات سلبية فسيتم التصويت على ما سيتمّ القيام به لاحقاً.

وفي حال تمّ الحصول على سبعة أصوات أو أكثر للإبقاء على إطارات 2019، حينها سيتمّ إلغاء كامل العمل على الإطارات الجديدة.

حيث قال تومبازيس في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كما شرحنا لمدراء الفرق في البرازيل، أنا لا أقول أن الطريقة التي تم التعامل وتنفيذ المهمة بها مثالية".

وأكمل: "لا أتوقع أيّة تهاني وتشكّرات! لكننا واجهنا العام الماضي الكثير من الاعتراضات حيال الإطارات مع رغبة بتغييرها في منتصف الموسم. والطريقة البديلة كانت تتمحور حول الإبقاء على الإطارات الحالية وعدم القيام بأي إجراء".

وتابع: "كذلك الأمر لتفادي انتقادات مماثلة الموسم المقبل والمطالبات بنوعية جديدة من الإطارات وغير ذلك، من ثمّ شعرتُ على الأقل أنه ولكي نكمل الإجراءات والعمليات في شهر ديسمبر/كانون الأول أو أواخر نوفمبر/تشرين الثاني فكرة أفضل من خوض النقاشات في المسألة خلال شهر مايو/أيار أو يونيو/حزيران خلال الموسم".

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بالمقابل، أكد تومبازيس أن "فيا" ستجري تصويتاً بعد تجارب أبوظبي للإطارات في حال بقيت الفرق منزعجة حيال الإطارات الجديدة.

فقال: "في حال قالت الفرق بعد التجارب ’أوه، كلا، في الحقيقة نحن لا نرى أية فائدة منها’. حينها لديهم الحق في التصويت إذ يحتاجون لأفضلية 7 أو أكثر من 10. لكن في حال أثبتت الإطارات الجديدة فعاليتها، فستكون تلك أفضلية جيدة للرياضة".

وأكمل: "تغييرات الإطارات لا بد من التحقيق فيها من قبل ’فيا’. لذا، في حال لاحظنا تذمراً واسعاً حيالها، حينها سنطلب من الفرق التصويت على الخطوة التالية".

واختتم: "في حال لاحظنا أن الفرق مسرورة، وأن الإطارات لا ترتفع حرارتها بشكل مفرط بسرعة، وفي حال حققنا كل تلك الأفضلية المطلوبة، حينها لن نكون بحاجة لأي تصويت".

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