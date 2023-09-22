"فيا" تعترف بأنه كان يجب معاقبة فيرستابن بعد تصفيات سنغافورة

أكدت "فيا" أنه كان يجب معاقبة الهولندي بتلقيه عقوبة التراجع الاعتيادية على إحدى الحادثتَين، أي التراجع ثلاثة مراكز، بالتالي كان يجب أن ينطلق من المركز 14 في السباق وليس من المركز 11.

كما وعدت "فيا" فرق البطولة بأن القرار الذي اتخذ في حالة فيرستابن لن يُستخدم كمرجعية لاحقاً وسيُمحى من قاعدة البيانات التي يستعملها الحكام أثناء اتخاذ قراراتهم.

وكان فيرستابن قد تعرض للتحقيق في 3 خروقات خلال تصفيات سنغافورة، من بينها إعاقة يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري على المسار، وأخرى لإعاقة لوغان سارجانت سائق ويليامز، والثالثة لانتظاره في نهاية خط الحظائر مع صفّ من السيارات خلفه، حين كان يحاول إنشاء فارق.

وبعد التصفيات، أشار فيرستابن نفسه إلى أنه يتوقع تلقي عقوبة واحدة على الأقل، حيث تحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بحادثة تسونودا.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ذلك، قال الهولندي: "نعم، لم تكن تلك حادثة جيدة. لم أره لأنني كنت مشغولاً بالكلام عبر اللاسلكي حول سبب مشاكل السيارة".

وأكمل: "لم أتلقَ التحذير إلا في وقت متأخر حين كان خلفي بالفعل. هذا ما يلخص تصفياتي ببساطة، كانت فوضوية تماماً".

لكن سائق ريد بُل لم يتلقَ عقوبة أيضاً إزاء إعاقة سارجانت، وتلقى توبيخاً لقاء حجز تسونودا أثناء صف الانتظار في خط الحظائر.

ونظراً لأنه لم يتلقَ تحذيراً من قبل الفريق إزاء اقتراب تسونودا منه في لفةٍ سريعة، تلقى الفريق غرامة 5000 يورو.

وتم طرح هذه المسألة خلال اجتماع الفرق في سوزوكا، حيث اعترف ماتيو بيريني - الحكم الذي كان من بين حكام السباق في سنغافورة، ويتواجد كذلك في اليابان - أنه وبعد المراجعة، كان يجب منح فيرستابن عقوبة التراجع على المسار.

علاوة على ذلك، كان يجب أيضاً منح عقوبة لـ سارجانت لقاء حادثة منفصلة تضمنت لانس سترول كذلك.

وأكد بيريني بشكل مثير للاهتمام، أن القرار بعدم معاقبة فيرستابن لن يُستعمل كمعيار في المستقبل، وأن غياب أي تحذير للسائق عبر اللاسلكي لا يجب أن يُنظر إليه بشكل مخفف، بل يجب تطبيق عقوبات أكثر قسوة لقاء مثل ذلك

أما في ما يتعلق بواقعة خط الحظائر، فما زال الحكام يعتقدون بصحة قرارهم الأولي بتطبيق توبيخ جراء الانتظار المطوّل، لأنها ليست مسألة ممنوعة بشكل صريح ضمن القوانين.

لكنهم طالبوا "فيا" بوجود قوانين تغطي مثل هذه الظروف.

رغم ذلك، جادلت الفرق بأن القرار المثير للجدل بعدم معاقبة فيرستابن، يعني بأنه كان يجب أن ينطلق متأخراً بـ 3 مراكز على الأقل، بالتالي فقد تم حرمان سائق آخرين من نقاط قيمة نظراً لأن الهولندي أنهى السباق خامساً، وهو مركز لم يكن يجب أن يحققه لو تمت معاقبته.

يشار إلى أن قرار عدم معاقبة فيرستابن أثار استغراب الفرق المنافسة والسائقين كذلك، لأن عقوبات الإعاقة تعني تلقائياً تطبيق عقوبات التراجع، حيث قام مسؤولو عدة فرق بالتوجه لرؤية الحكام لمناقشة المسألة.