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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

فيا تعترف بأنه كان يجب تحذير فيرستابن بعلم أسود وأبيض في النمسا

قيل للفرق من قبل نييلس ويتيش مدير سباقات الفورمولا 1 أنه كان يجب التلويح بعلم تحذيري أمام ماكس فيرستابن على إثر تحركه تحت الكبح في مواجهة لاندو نوريس في سباق النمسا.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

اعترف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بأنه كان يجب تحذير ماكس فيرستابن بعلم أسود وأبيض جراء تحركه تحت الكبح في سباق جائزة النمسا الكبرى.

في أعقاب الحادثة التي جمعت بين الهولندي ولاندو نوريس في مرحلة متأخرة من سباق نهاية الأسبوع الماضي، رأت مكلارين أنه كان من الممكن تفادي تلك الحادثة إذا ما أصدرت فيا تحذيرًا لفيرستابن على إثر تصرفاته قبل تلك الحادثة.

حيث بدا في عد مناسبات – وبينما كان نوريس يحاول تجاوز سائق ريد بُل إلى الصدارة عند المنعطف الثالث – بأن فيرستابن يتحرك تحت الكبح، التصرف الذي لا يُسمح به تحديدًا ضمن إرشادات معايير القيادة التي يستخدمها المراقبون.

مع ذلك، لم ير المراقبون حينها أن تصرفات فيرستابن خارج القوانين، ولهذا لم يكن هنالك تدخّل من أي نوع.

وفي ظل انزعاج مكلارين عقب السباق من طريقة تعامل ريد بُل مع الوضع، فقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنه تمت مناقشة المسألة مساء يوم الخميس ضمن اجتماع مدراء الفرق في جائزة بريطانيا الكبرى.

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ومن المعلوم بأن مدير السباق نييلس ويتيش قد أخبر جميع الفرق أنه وبعد المراجعة الاعتيادية للسباقات والتي تقوم بها فيا حول كيفية سير كل جائزة، فقد تم الاتفاق على أن الكيان الحاكم كان يجب أن يقوم بالمزيد.

ويُعتقد بأن ويتيش قد قال أنه ما كان ينبغي أن يحصل هو أن يُرفع أمام فيرستابن علم تحذيري أسود وأبيض – ولا سيما وأن استخدام تلك الإشارة قد تغير هذا العام كي لا يكون استخدامه مقتصرًا فقط على التصرفات غير الرياضية، بل كذلك أي تصرف ربما يتسبب بعقوبة لو تم تكراره.

وقد رحبت مكلارين بتقبّل فيا أنه كان يجب أن تتصرف بشكل مختلف، حيث صرّح أندريا ستيلا مدير الفريق قائلًا: "نحن سعداء لأني أعتقد أن فيا قد عبرت عن رأيها حول ما حدث ف النمسا، ونحن راضون بأن ذلك الرأي يؤكد بأن فهمنا لما حدث عقب السباق كان صحيحًا".

وأضاف: "كما أرى بأننا جميعًا وصلنا إلى ذات النتيجة بأنه كان ينبغي تحذير ماكس، حتى لو من دون علم أسود وأبيض. وذلك كان ليمنع تصاعد الأحداث التي أدت إلى تلك الحادثة".

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