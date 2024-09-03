جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

"فيا" تعتبر جميع الأجنحة قانونيّة بعد الاستفسار عن قانونيّة تصميمي مكلارين ومرسيدس

ازداد الاهتمام أكثر بالجناحين الأماميين لفريقَي مكلارين ومرسيدس على إثر مقاطع الفيديو من على السيارتَين في مونزا.

تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

أصدرت "فيا" بيانًا اعتبرت فيه جميع الأجنحة الأماميّة لسيارات الفورمولا 1 لموسم 2024 قانونيّ’ في الوقت الحاضر، وأظهرت امتثالها لاختبارات الهيئة الحاكمة.

وعلى إثر جائزة إيطاليا الكبرى، أصبح من الواضح أنّ فيراري وريد بُل رغبتا في تحقيقات أكبر في قانونيّة أجنحة مكلارين ومرسيدس. وجاء ذلك بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو درجة حركة كبيرة لتصاميمهما على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت "فيا" تُراقب حركة الأجنحة الأماميّة منذ جائزة بلجيكا الكبرى عبر كاميرات تُحدّد إن كانت اختبارات المرونة تفي بالغرض أو تحتاج للمراجعة. وأصرّت الهيئة الحاكمة على أنّ هذه كانت عمليّة جمعٍ للبيانات، عوضًا عن التحقيق في ما إذا كانت بعض الفرق تستحق العقوبة لقاء تصاميمها.

وعند اعتماد تلك الفحوصات الإضافيّة، عبّرت "فيا" عن رضاها وعدم سعيها لاعتماد أيّة تغييرات في القوانين هذا الموسم، وأنّه في حال كانت هناك أيّ تغييرات ضروريّة (إن وُجدت) فلن يحدث ذلك إلّا في 2025 على أقلّ تقدير.

وجاء في بيان "فيا": "تفحص فيا الأجنحة الأماميّة في كلّ حدث عبر عددٍ من الفحوصات (امتثال الأسطح، امتثال المرونة) واحترام القوانين التقنيّة المعنيّة للفورمولا 1. جميع الأجنحة الاماميّة تمتثل حاليًا لقوانين موسم 2024".

وأضاف: "حصلت فيا على المزيد من البيانات من حصص التجارب الحرّة الأولى والثانية منذ جائزة بلجيكا الكبرى لتقييم السلوك الديناميكي عبر كاميرا مفروضة من فيا تصور الأماكن التي لا تكون ظاهرة عبر كاميرات البثّ الرسميّة".

الجناح الامامي لسيارة مكلارين ام.سي.آل38

الجناح الامامي لسيارة مكلارين ام.سي.آل38

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ماركو يشكر مكلارين على "قوانين البابايا" التي ساعدت ريد بُل

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

الفورمولا إي ستتسابق في حلبة شوارع جدّة المستخدمة في الفورمولا 1

الفورمولا إي ستتسابق في حلبة شوارع جدّة المستخدمة في الفورمولا 1

FE فورمولا إي
الفورمولا إي ستتسابق في حلبة شوارع جدّة المستخدمة في الفورمولا 1
انتقال نيوي إلى أستون مارتن على وشك الإعلان الرسمي

انتقال نيوي إلى أستون مارتن على وشك الإعلان الرسمي

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
انتقال نيوي إلى أستون مارتن على وشك الإعلان الرسمي
نوريس: "أفضّل أن أكون السائق الأول لكنني لن أتوسّل أحداً كي يدعني أمرّ"

نوريس: "أفضّل أن أكون السائق الأول لكنني لن أتوسّل أحداً كي يدعني أمرّ"

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
نوريس: "أفضّل أن أكون السائق الأول لكنني لن أتوسّل أحداً كي يدعني أمرّ"
راسل اعتقد أن السيارة "ستحلّق في الهواء" بعد تفادي الحادثة مع بيريز في مونزا

راسل اعتقد أن السيارة "ستحلّق في الهواء" بعد تفادي الحادثة مع بيريز في مونزا

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
راسل اعتقد أن السيارة "ستحلّق في الهواء" بعد تفادي الحادثة مع بيريز في مونزا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط