"فيا" تعتبر جميع الأجنحة قانونيّة بعد الاستفسار عن قانونيّة تصميمي مكلارين ومرسيدس

أصدرت "فيا" بيانًا اعتبرت فيه جميع الأجنحة الأماميّة لسيارات الفورمولا 1 لموسم 2024 قانونيّ’ في الوقت الحاضر، وأظهرت امتثالها لاختبارات الهيئة الحاكمة.

وعلى إثر جائزة إيطاليا الكبرى، أصبح من الواضح أنّ فيراري وريد بُل رغبتا في تحقيقات أكبر في قانونيّة أجنحة مكلارين ومرسيدس. وجاء ذلك بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو درجة حركة كبيرة لتصاميمهما على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت "فيا" تُراقب حركة الأجنحة الأماميّة منذ جائزة بلجيكا الكبرى عبر كاميرات تُحدّد إن كانت اختبارات المرونة تفي بالغرض أو تحتاج للمراجعة. وأصرّت الهيئة الحاكمة على أنّ هذه كانت عمليّة جمعٍ للبيانات، عوضًا عن التحقيق في ما إذا كانت بعض الفرق تستحق العقوبة لقاء تصاميمها.

وعند اعتماد تلك الفحوصات الإضافيّة، عبّرت "فيا" عن رضاها وعدم سعيها لاعتماد أيّة تغييرات في القوانين هذا الموسم، وأنّه في حال كانت هناك أيّ تغييرات ضروريّة (إن وُجدت) فلن يحدث ذلك إلّا في 2025 على أقلّ تقدير.

وجاء في بيان "فيا": "تفحص فيا الأجنحة الأماميّة في كلّ حدث عبر عددٍ من الفحوصات (امتثال الأسطح، امتثال المرونة) واحترام القوانين التقنيّة المعنيّة للفورمولا 1. جميع الأجنحة الاماميّة تمتثل حاليًا لقوانين موسم 2024".

وأضاف: "حصلت فيا على المزيد من البيانات من حصص التجارب الحرّة الأولى والثانية منذ جائزة بلجيكا الكبرى لتقييم السلوك الديناميكي عبر كاميرا مفروضة من فيا تصور الأماكن التي لا تكون ظاهرة عبر كاميرات البثّ الرسميّة".