"فيا" تُطلق مناقصة لمقياس الوقود في الفورمولا واحد لموسم 2021

جاءت خطوة اعتماد مقياس تدفّق وقود موحّد لتُضمّن في مجموعة القوانين التقنيّة الأولى لموسم 2021 التي تمّ نشرها في أكتوبر/تشرين الأوّل المنقضي.

وبالإضافة إلى كونه جزءًا من الضغط لتقليص التكاليف من خلال المكوّنات القياسيّة، سيُسهّل المقياس مراقبة "فيا" لأيّة مشاكل متعلّقة بتدفّق الوقود.

وتشرح وثيقة المناقصة الجديدة المتطلّبات التقنيّة من المزوّدين بشكلٍ كامل.

وحدّدت الوثيقة تاريخ الـ 13 من مارس/آذار كموعدٍ نهائيّ لتقديم الترشّحات، على أن تُعلن النتائج منتصف أبريل/نيسان.

وسيشمل العقد الأوّليّ مواسم 2021، و2022 و2023، لكنّ "فيا" تحتفظ بحقّ تمديد ذلك العقد لـ 2024 أو 2025 لأسباب متعلّقة باستقرار قوانين بطولة العالم للفورمولا واحد".

وتُعدّ المناقصة مُلحقًا للمادة 5.11.3 من قوانين 2021، حيث تنصّ على التالي: "على جميع السيارات استخدام مقياس تدفّق وقود واحد يتواجد بالكامل ضمن خزّان الوقود، حيث يتمّ تصنيعه من قبل مزوّد وحيد يُعيّنه المجلس العالمي لرياضة السيارات وفق خصائص تُحدّدها فيا".

وأضاف البيان: "لا يُمكن استخدام نظام الاستشعار هذا إلّا وفق ما ينصّ عليه القسم التقنيّ التابع لـ فيا. فضلًا عن ذلك فإنّ كلّ الوقود الذي يتمّ توفيره لوحدة الطاقة يجب أن يعبر نظام استشعارٍ مُصادقًا عليه، ويجب توفير كلّ ذلك الوقود إلى غرف الاحتراق من خلال حواقن وقود تصفها المادة 5.11.2".

وأضافت "فيا" في ما يتعلّق بالمناقصة: "أصدرت فيا توجيهًا تقنيًا (تي.دي/042-19) في 2019 لتحسين المراقبة في ما يتعلّق بقياسات تدفّق الوقود وفرضت اعتماد مقياس تدفّق وقود آخر لموسم 2020".

وأكملت: "هناك الآن نظاما استشعارٍ مُثبّتان على السيارة في ذات الوقت وسيتواصل ذلك على الأرجح لموسم 2021 وما بعده، بالرغم من أنّه قد تتمّ مراجعة ذلك بناءً على قرارٍ من فيا وحدها".

وبشكلٍ مماثلٍ لجميع المناقصات، فإنّ على المزوّد المحتمل تحديد الثمن المزمع لمنتجه.

وأشارت "فيا" إلى أنّه لا يجب على النظام تجاوز سعر 5000 جنيه استرليني مع وجود ضمان بزمن تشغيلٍ يبلغ 100 ساعة. لا يجب أن تتجاوز تكاليف الصيانة لأيّ فترة تشغيل 100 ساعة إضافيّة مبلغ 500 جنيه استرليني. لا يجب أن يكون عمر مقياس تدفّق الوقود أقلّ من 400 ساعة بأيّ حالٍ من الأحوال".

وحال اتّخاذ القرار سيتعيّن على الفرق تحديد كم نسخة تتوقّع استخدامها لموسم 2021 بحلول الأوّل من مايو/أيار، ويجب أن يُوفّر المزوّد أوّل نسختين سيستخدمهما كلّ فريق بحلول الأوّل من يوليو/تموز.