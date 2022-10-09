"فيا" تُطلق تحقيقًا في حادثة الرافعة في سوزوكا

بعد تعرّض كارلوس ساينز الإبن لحادث في اللفّة الافتتاحيّة، أرسل المارشلز رافعة إلى الحلبة للمساعدة على إبعاد سيارة فيراري المتوقّفة.

وفي ظلّ تذكّر الجميع لما حدث مع جول بيانكي في سباق جائزة اليابان الكبرى 2014 عندما اصطدم برافعة مماثلة أدّت إلى وفاته لاحقًا، انتشر شعورٌ كبيرٌ بعدم الارتياح بين السائقين حول ما حدث.

وعبّر العديد من السائقين عن مخاوفهم حيال تواجد الرافعة على الحلبة أثناء سيرهم خلف سيارة الأمان، بينما عبّر بيير غاسلي – الذي تلقى عقوبة لقاء عبوره بسرعة عالية بجانب الرافعة – عن غضبه حيال ذلك الوضع الخطر.

وبحديثه لاحقًا، قال الفرنسي: "فقدنا جول منذ ثمانية أعوام في ظروف مماثلة مع وجود رافعة على الحلبة على المنطقة الحصويّة. لا أفهم كيف نرى مجدّدًا رافعة على الحلبة في ظروف مماثلة، بل ليس على منطقة حصويّة أصلًا هذه المرّة، بل على خطّ التسابق".

وأكمل: "لا يحترم ذلك ما حدث لجول، ولا عائلته، ولا نحن جميعًا. كانت حادثة دراميّة وأعتقد بأنّنا تعلّمنا ذلك اليوم أنّنا لا نريد رؤية أيّة جرّارات على الحلبة في هكذا ظروف".

وأردف: "لو فقدت السيطرة على سيارتي مثلما حدث مع كارلوس في اللفّة السابقة... كنت على سرعة 200 كلم/س لكنّ ذلك لا يهم، حتى لو كنت على سرعة 100 كلم/س، فلو فقدت السيطرة على السيارة واصطدمت برافعة بوزن 12 طنًا لكنت ميّتًا الآن".

وفي حين أنّ "فيا" أوضحت أنّ دخول الرافعة لإبعاد سيارات الفورمولا واحد في ظروف سيارة الأمان يُعدّ إجراءً قياسيًا، فإنّها قالت أنّ ردود فعل السائقين بشأن ما حدث دفعتها لأخذ المسألة على محمل الجدّ أكثر.