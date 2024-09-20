"فيا" تطلب من مكلارين تعديل جانح السيارة الخلفي وسط جدل "دي آر أس المصغّر"

شككت الفرق المنافسة في قانونية جانح سيارة مكلارين الخلفي وذلك بعد انتشار فيديوهات على قنوات التواصل الاجتماعي من سباق باكو.

وظهرت فيها انثناء واضح للجانح، وأعلنت "فيا" أنها تدرس بتركيز شديد ذلك الجانب من التصميم.

ورغم عدم وجود شكوك حيال قانونية الجانح بحد ذاته ضمن القوانين الحالية، ورغم اجتيازه كامل الاختبارات المطلوبة، لكن يبدو أن "فيا" طلبت من الفريق إجراء بعض التغييرات.

ورغم أنه ما زال من المسموح لـ مكلارين استعمال الجانح منخفض الجرّ نفسه الذي شاركت به في باكو، لكن طُلب من الفريق إجراء بعض التعديلات لمنع القسم العلوي من الانثناء بتلك الطريقة.

وتم توضيح معنى القوانين بشكل أكبر للفريق عبر توجيه تقني مطوّل.

تمت الإشارة فيه إلى أنه من الطبيعي لبعض الأجزاء أن تنثني تحت الأحمال الانسيابية، لكن "فيا" لا تريد رؤية تصاميم تنثني "عمداً" بطريقة معينة.

وطلبت "فيا" من الفريق تعديل الجانح الخلفي على ضوء تشكيك الفرق المنافسة بذلك التصميم.

ورغم أن الهيئة الحاكمة لم تتصرف سابقاً إزاء انثناء الأجنحة الأمامية، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام دراسة معمّقة لتصاميم الأجنحة الخلفية.

وستخفف هذه الخطوة من مخاوف الفرق المنافسة وتغلق الباب على سباق تطوير محتمل كانت لتدخله الفرق المتصارعة عبر استغلال القوانين بتلك الطريقة.