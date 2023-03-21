"فيا" تطرح مناقصة لتزويد إطارات الفورمولا واحد بدءاً من 2025

بيريللي كانت المزود الوحيد للإطارات في البطولة منذ 2011. وجاء ذلك بعد فترة تزودت خلالها بإطارات بريدجستون، والتي كانت طرفاً في آخر حرب للإطارات بداية الألفية الجديدة مع ميشلان.

وبينما من المتوقع أن يقدم المصنّع الإيطالي على المناقصة مجدداً لكن المناقصة المتاحة تعني كذلك أن الشركة التي ستحصل على العرض، ستقوم بتزويد الفورمولا 2 والفورمولا 3 كذلك.

وتصميم الإطارات المطلوب مماثل بشكل كبير لما هو موجود حالياً: إطارات بقطر 18 إنشاً، مع الخصائص العامة الحالية نفسها تقريباً، وذلك ضمن السعي لإمكانية نقل أية تقنيات من البطولة إلى الاستعمال التجاري لسيارات الطرق.

حيث جاء في بيان "فيا": "تم الاتفاق على الأهداف المطلوبة عبر مشاورات شملت مالكي الأسهم التجارية والفرق، وذلك عبر العمل على توفير إطارات بنافذة عمل أكبر، تقليل الارتفاع المفرط في الحرارة وخفض معدلات التآكل ما يعني فرصة التنويع في الاستراتيجيات".

مع التركيز على الجوانب البيئية والاستدامة على طريق سعي البطولة نحو "انبعاثات كربونية معدومة" في 2030.

كما سيتم تزويد الإطارات بمعرّفات إلكترونية لتحسين عمليات الفحص والتصنيف، أما مواصفات إطارات الفورمولا 2 و3 فسيتم الكشف عنها لاحقاً.