"فيا" تضيّق قوانين منصّة التتويج بعد احتجاج هاميلتون في موجيللو

تأتي هذه الخطوة على إثر ما قام به هاميلتون ضمن جائزة توسكانا الكبرى عندما ارتدى قميصًا كُتب عليه "اقبضوا على الشرطيين الذين قتلوا بريونا تايلر".

وأدّت تلك الحركة – التي كانت بمثابة دعمٍ للتقنيّة الطبيّة السوداء التي قُتلت من قبل شرطة كينتاكي – إلى دفع "فيا" لمراجعة قواعدها لمراسم منصّة التتويج.

وأصدر مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد البروتوكولات الجديدة صباح اليوم السبت.

إذ جاء فيها: "طوال مراسم منصّة التتويج واللقاء الصحفي بعد السباق، يجب على السائقين الثلاثة الأوائل مواصلة ارتداء بذلات القيادة المغلقة حتى الرقبة، وليست مفتوحة حتّى الخصر. ولتفادي الشك فإنّ ذلك يتضمّن الكمامة الطبية".

كما ينطبق هذا التوجيه الجديد على ما يلي منصّة التتويج: "طوال فترة اللقاءات التلفزيونيّة، والمؤتمر الصحفيّ بعد السباق، يجب على جميع السائقين مواصلة ارتداء بذلات فرقهم فقط".

وضمن تغييرٍ طفيف على إجراءات ما قبل بداية السباق، التي تذكر بالفعل أنّ على السائقين ارتداء قمصان تحتجّ على العنصريّة، تمّ حذف عبارة سابقة كان محتواها: "أيّ شيء يكون السائق مرتاحًا لفعله".