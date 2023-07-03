"فيا" تضيف 12 عقوبة للخروج عن حدود المسار بعد انتهاء سباق النمسا الرئيسي
أضاف الاتحاد الدولي للسيارات 12 عقوبة زمنية على عدة سائقين لخروجهم عن حدود المسار خلال سباق جائزة النمسا الرئيسي في موسم 2023 للفورمولا واحد، حيث أثرت على كارلوس ساينز ولويس هاميلتون بشكل أساسي.
هيمن ماكس فيرستابن على سباق النمسا حيث حقق الفوز متقدماً على شارل لوكلير سائق فيراري وزميله في ريد بُل سيرجيو بيريز.
وكانت أستون مارتن قد احتجت بعد السباق مشيرة إلى المزيد من الخروقات التي لم تتم معاقبتها خلال السباق.
وكشفت "فيا" بأنها لم تتمكن من مراجعة 1200 تقرير لخروقات المسار خلال السباق، بالتالي لم تصدر القرارات إلا بعد انتهاء السباق وفي وقت متأخر من الليل.
وقدم الحكام قائمة بالأزمنة المحذوفة والعقوبات المطبقة على خرق حدود المسار، لتصل إلى 12 عقوبة وفق السياق التالي:
3 خروقات تعني رفع العلم الأسود والأبيض.
4 خروقات تعني تلقي عقوبة زمنية من 5 ثوان.
5 خروقات تعني تلقي عقوبة زمنية من 10 ثوان.
وبعد ذلك، تتم إعادة تطبيق هذه الصيغة من جديد على السائق الذي يرتكب خروقات إضافية (فوق تلك السابقة)، أي 5 ثوانٍ لقاء 4 خروقات وهكذا بالترتيب.
ونتيجة للمراجعة الكاملة، تراجع ساينز سائق فيراري مركزين حتى السادس. حيث تلقى عقوبة 5 ثوانٍ في السباق قام الفريق بتطبيقها خلال وقفة الصيانة. لكنه تلقى 10 ثوان أخرى بعد المراجعة.
بالتالي تراجع خلف لاندو نوريس سائق مكلارين وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
بشكل مماثل، تلقى لويس هاميلتون سائق مرسيدس 10 ثوانٍ ليتراجع خلف زميله جورج راسل إلى المركز الثامن.
إستيبان أوكون سائق ألبين كان أكثر المتضررين، فقد بلغ مجموع عقوباته الزمنية 30 ثانية. ليتراجع من المركز 12 حتى 14.
بيير غاسلي (الذي بات عاشراً بعد المراجعة)، سائقا ويليامز أليكس ألبون (11) ولوغان سارجانت (13) وسائقا ألفا تاوري نيك دي فريز (17) ويوكي تسونودا (19)، تلقوا عقوبات كذلك.
وتمتلك الفرق حق الاعتراض على القرارات قبل وقت زمني محدد.
وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الفرق منزعجة بسبب تأخر القرارات هذه وإلا كانت لتحذّر سائقيها خلال السباق.
بينما شدد الحكام على ضرورة "إيجاد حلّ لمسألة حدود المسار".
حيث طالبت "فيا"، حلبة ريد بُل بوضع مناطق حصوية في مخرج المنعطفين 9 و10 مثل تلك المستعملة في المنعطف الرابع. لكن هذه المطالبات لم تتحقق نظراً لأن الحلبة تستضيف سباقات بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".
نتيجة السباق بعد تطبيق العقوبات الإضافية:
|المركز
|السائق
|الفريق
|اللفات
|التوقيت
|الفارق/العقوبات الزمنية
|1
|ماكس فيرستابن
|ريد بُل
|71
|1:25:33.607
|2
|شارل لوكلير
|فيراري
|71
|1:25:38.762
|5.155
|3
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|71
|1:25:50.795
|17.188
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|71
|1:25:59.934
|26.327
|5
|فرناندو ألونسو
|أستون مارتن
|71
|1:26:03.924
|30.317
|6
|كارلوس ساينز
|فيراري
|71
|1:26:04.984
|31.377
|10 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
|7
|جورج راسل
|مرسيدس
|71
|1:26:22.010
|48.403
|8
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|71
|1:26:22.803
|49.196
|10 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
|9
|لانس سترول
|أستون مارتن
|71
|1:26:32.650
|59.043
|10
|بيير غاسلي
|ألبين
|71
|1:26:41.274
|1:07.667
|10 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
|11
|أليكسندر ألبون
|ويليامز
|71
|1:26:53.374
|1:19.767
|10 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
|12
|جو غوانيو
|ألفا روميو
|70
|1:25:58.240
|1 lap /24.633
|13
|لوغان سارجانت
|ويليامز
|70
|1:26:04.991
|1 lap /31.384
|10+5 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
|14
|إستيبان أوكون
|ألبين
|70
|1:26:15.747
|1 lap /42.140
|+10+5+10+5 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
|15
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|70
|1:26:16.384
|1 lap /42.777
|16
|أوسكار بياستري
|مكلارين
|70
|1:26:20.176
|1 lap /46.569
|17
|نيك دي فريز
|ألفا تاوري
|70
|1:26:23.310
|1 lap /49.703
|
5 ثوان عقوبة بسبب دفع كيفن ماغنوسن خارج المسار
+10+5 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
|18
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|70
|1:26:30.260
|1 lap /56.653
|
+5 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
|19
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|70
|1:26:33.480
|1 lap /59.873
|+10+5 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
|(19)
|نيكو هلكنبرغ
|هاس
|12
|16:24.575
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