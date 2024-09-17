جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

"فيا" تُضيف منطقة "دي آر اس" رابعة لجائزة سنغافورة الكبرى

تمّت إضافة منطقة "دي آر اس" رابعة بين المنعطفين الـ 14 والـ 16 على حلبة مارينا باي.

تم التحديث:
جورج راسل، مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين

جورج راسل، مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: جايك غرانت

قرّرت "فيا" إضافة منطقة "دي آر اس" رابعة ضمن جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1 نهاية هذا الأسبوع.

يأتي هذا القرار بعد فشل السائقين في الضغط على الهيئة الحاكمة لإضافة منطقة إضافيّة لتعزيز التجاوز في نسخة العام الماضي.

وعلى إثر تغيير تصميم الحلبة قبل سباق 2023، استشارت "فيا" الفرق حول إمكانيّة إضافة منطقة "دي آر اس" أخرى، لكنّها قالت أنّه "لم يكن هناك إجماعٌ واضحٌ في هذا الشأن" حينها.

وجاء في بيانٍ تلقاه موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبل حدث العام الماضي: "ذلك أمرٌ درسناه على إثر تغييرات التصميم لهذا العام، وتواصلت فيا مع كلّ الفرق قبل عدّة أسابيع للحصول على آرائهم".

وأكمل: "لكن لم يكن هناك إجماعٌ واضحٌ بين تلك الفرق التي أجابت، وعلى إثر محاكاة السلامة خاصتنا، فقد تقرّر عدم المضيّ قدمًا في هذه المسألة".

لكنّ التغييرات ستحدث نهاية هذا الأسبوع، حيث تمّ تأكيد اعتماد منطقة "دي آر اس" رابعة، حيث ستكون بين المنعطفين 14 و16، مرورًا بالميلان الطفيف الذي يُعتبر الـ 15.

كارلوس ساينز، فيراري في الصدارة

كارلوس ساينز، فيراري في الصدارة

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ويُشكّل ذلك جرعة مزدوجة من "دي آر اس"، كون المنطقة التي تسبقها تقع بين المنعطفين 13 و14، على أمل أن يُوفّر ذلك فرص تجاوزٍ أفضل على حلبة تُعرف بقطار السيارات.

وكان هناك مطبٌ في ذلك القسم من المسار تسبّب في بعض مخاوف السلامة العام الماضي وساهم في عدم الإقدام على اعتماد منطقة "دي آر اس" هناك.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بهدف الإبقاء عليه: ويليامز منفتحة على ضمّ كولابينتو إلى ساوبر في 2025

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

مدراء رينو يُوافقون على لقاء طاقم المحرّكات في فيري شاتيون بعد الاحتجاجات

مدراء رينو يُوافقون على لقاء طاقم المحرّكات في فيري شاتيون بعد الاحتجاجات

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مدراء رينو يُوافقون على لقاء طاقم المحرّكات في فيري شاتيون بعد الاحتجاجات
"فيا" تُضيف منطقة "دي آر اس" رابعة لجائزة سنغافورة الكبرى

"فيا" تُضيف منطقة "دي آر اس" رابعة لجائزة سنغافورة الكبرى

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
"فيا" تُضيف منطقة "دي آر اس" رابعة لجائزة سنغافورة الكبرى
بهدف الإبقاء عليه: ويليامز منفتحة على ضمّ كولابينتو إلى ساوبر في 2025

بهدف الإبقاء عليه: ويليامز منفتحة على ضمّ كولابينتو إلى ساوبر في 2025

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بهدف الإبقاء عليه: ويليامز منفتحة على ضمّ كولابينتو إلى ساوبر في 2025
فيلنوف: فيرستابن خسر "روحه القتالية" وسط ابتعاده عن الانتصارات

فيلنوف: فيرستابن خسر "روحه القتالية" وسط ابتعاده عن الانتصارات

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيلنوف: فيرستابن خسر "روحه القتالية" وسط ابتعاده عن الانتصارات

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط