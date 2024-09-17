"فيا" تُضيف منطقة "دي آر اس" رابعة لجائزة سنغافورة الكبرى
تمّت إضافة منطقة "دي آر اس" رابعة بين المنعطفين الـ 14 والـ 16 على حلبة مارينا باي.
جورج راسل، مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: جايك غرانت
قرّرت "فيا" إضافة منطقة "دي آر اس" رابعة ضمن جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1 نهاية هذا الأسبوع.
يأتي هذا القرار بعد فشل السائقين في الضغط على الهيئة الحاكمة لإضافة منطقة إضافيّة لتعزيز التجاوز في نسخة العام الماضي.
وعلى إثر تغيير تصميم الحلبة قبل سباق 2023، استشارت "فيا" الفرق حول إمكانيّة إضافة منطقة "دي آر اس" أخرى، لكنّها قالت أنّه "لم يكن هناك إجماعٌ واضحٌ في هذا الشأن" حينها.
وجاء في بيانٍ تلقاه موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبل حدث العام الماضي: "ذلك أمرٌ درسناه على إثر تغييرات التصميم لهذا العام، وتواصلت فيا مع كلّ الفرق قبل عدّة أسابيع للحصول على آرائهم".
وأكمل: "لكن لم يكن هناك إجماعٌ واضحٌ بين تلك الفرق التي أجابت، وعلى إثر محاكاة السلامة خاصتنا، فقد تقرّر عدم المضيّ قدمًا في هذه المسألة".
لكنّ التغييرات ستحدث نهاية هذا الأسبوع، حيث تمّ تأكيد اعتماد منطقة "دي آر اس" رابعة، حيث ستكون بين المنعطفين 14 و16، مرورًا بالميلان الطفيف الذي يُعتبر الـ 15.
كارلوس ساينز، فيراري في الصدارة
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
ويُشكّل ذلك جرعة مزدوجة من "دي آر اس"، كون المنطقة التي تسبقها تقع بين المنعطفين 13 و14، على أمل أن يُوفّر ذلك فرص تجاوزٍ أفضل على حلبة تُعرف بقطار السيارات.
وكان هناك مطبٌ في ذلك القسم من المسار تسبّب في بعض مخاوف السلامة العام الماضي وساهم في عدم الإقدام على اعتماد منطقة "دي آر اس" هناك.
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