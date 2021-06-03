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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

"فيا" تضع قيودًا على القيادة البطيئة "غير الضرورية" في باكو

عمد مايكل ماسي مدير السباقات لدى "فيا" إلى وضع قيود على السائقين الذين يقودون ببطء أكثر من اللازم من أجل إفساح المجال لأنفسهم في تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

"فيا" تضع قيودًا على القيادة البطيئة "غير الضرورية" في باكو

يحدّد التوجيه الجديد - الذي أصدره ماسي ضمن النسخة الثانية من الملاحظات التي حصلت عليها الفرق اليوم الخميس - القسم الأخير من اللفة والذي يمتد من المنعطفات الـ 17  والـ 20 وعلى خط البداية/النهاية.

ويتمثّل التخوّف في أنّ السائقين ربما يتراجعون قبل لفة التصفيات من أجل إفساح مجال من ثمّ لا يدركون مدى سرعة السيارات التي تقترب خلال سلسلة المنعطفات العمياء.

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وفي تحديده قسمًا معيّنًا من الحلبة، فإن ماسي يتّبع سابقة في جائزة روسيا الكبرى في سوتشي، حيث غطّى تحذيرًا مشابهًا المنعطفات 12 - 13.

وبالرُغم من أنّ ذلك لم يشكّل مشكلة بعينها في باكو في السابق، لكنّ ماسي أراد استباق أيّة مشاكل ممكنة.

ومثّلت القيادة البطيئة في لفات الخروج في التصفيات مشكلة كذلك في مونزا في الماضي، بالرُغم من أنّ ذلك كان مرتبطًا بمهزلة السائقين الذين كانوا يتعمدون التراجع عن لفاتهم لأسباب غير متعلقة بالسلامة، مثلما هو الحال في سوتشي وباكو.

وقد أشار ماسي إلى المادة 27.4 من اللوائح الرياضية، والتي تشير إلى السائقين الذين يقودون ببطء على نحوٍ غير ضروري، والتي تنصّ على: "لا يُسمح بأن تتم على نحوٍ غير ضروري في أي وقت قيادة السيارة ببطء، عشوائية أو بطريقة قد يُرى بأنّها خطيرة على السائقين الآخرين أو أيّ شخص آخر

ويتمّ الحكم على الأزمنة البطيئة بالمقارنة مع أقصى زمن بين خطوط سيارة الأمان والذي يتمّ نشره بعد التجارب الحرة الثانية.

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وضمن ملاحظات اليوم، كتب ماسي: "لأسباب متعلقة بالسلامة، فإنه وفي كل حصة من التجارب الحرة، قد يتمّ الرجوع إلى المراقبين بكل تصرّف مثل القيادة بعشوائية على المسار من أجل إعاقة سيارة أخرى. وخلال حصة التجارب الحرة الثالثة والتصفيات، فإنّ الوقت المنشور بالتوافق مع العنصر 8 (الزمن الأقصى لخط سيارة الأمان) لملاحظات مدير السباق سيتم الاستعانة به كإرشاد للمراقبين لتحديد إذا ما يُعتبر سائق يقود ببطء غير ضروري في لفة خروج أن أيّة لفة أخرى ليس سريعة".

وأضاف: "ولتفادي الشك، فإنّ مخرج خط الحظائر، كما هو محدد في المادة 28.2 من اللوائح الرياضية، يعتبر جزءًا من الحلبة ونص المادة 27.4 ينطبق عليه. وخلال أيّة حصة تجارب، فإنّ أي سائق يرغب بإفساح مجال أمامه من أجل أن يحصل على لفة نظيفة لا يجب عليه فعل ذلك بين مدخل المنعطف الـ 17 حتى مخرج المنعطف الـ 20، وأي سائق يُرى يفعل ذلك، فسيتم الإبلاغ عنه لدى المراقبين على أنّه خرق المادة 27.4 من اللوائح الرياضية".

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