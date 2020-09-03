"فيا" تضع قيودًا إضافية على حدود المسار في مونزا لجائزة إيطاليا الكبرى

برزت حدود المسار كمشكلة خلال اجتماع جائزة إيطاليا الكبرى العام الماضي، حيث أشار مدير سباقات الفورمولا واحد مايكل ماسي إلى منعطف بارابوليكا خلال الملاحظات التي تمّ إرسالها إلى الفرق. مع ذلك، فقد تمّ توضيح الأمور على نحوٍ أكبر لجولة هذا العام.

وقد تمّ بناء حلقات التوقيت على المسار عند منعطف بارابوليكا من أجل السماح لمراقبي السباق باكتشاف الخروقات.

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وتعليقًا على منعطف بارابوليكا (المنعطف الـ 11) كتب ماسي للفرق قائلًا: "الزمن المسجّل خلال أيّ حصة تجارب حرة أو السباق عبر الخروج عن المسار (الإطارات الأربعة جميعها على خط حد المسار الأبيض) في الجهة الخارجية من المنعطف الـ 11، سيتمّ شطبه مع زمن اللفة التالية مباشرة من قِبَل المراقبين".

بعد ذلك، وفي إشارة إلى منعطفي بارابوليكا والمنعطف المزدوج الثاني (المنعطف الخامس)، أضاف ماسي قائلًا: "في كل مرى ستمر فيها سيارة خلف الحفف الجانبية أو عبر الخط الأبيض، سيتمّ إعلام الفرق عبر نظام الرسائل الرسمي".

وأكمل: "في المناسبة الثالثة التي يقطع فيها سائق المسار خلف رأس المنعطف الخامس، و/أو يعبر على الخط الأبيض من الجهة الخارجية للمنعطف الـ 11 خلال السباق، فسيُلوّح له بالعلم الأسود والأبيض، وأيّ قطع للمسار بعد ذلك سيتمّ الإبلاغ به للمراقبين. ولتفادي الشك، فإنّ ذلك يعني ما مجموعة ثلاث مناسبات مجتمعة، وليس ثلاثة في كل منعطف".

وتابع: "التعليمات بالأعلى لن تُطبق مباشرة على أيّ سائق يرى المراقبون بأنّه قد تمّ دفعه خارج المسار، إذ سيتمّ تقدير كل حالة على حدة".

وعند سؤاله عن حفف "النقانق" الجانبية على حلبة مونزا - والتي ساهمت في حادثة أليكس بيروني المروعة في الفورمولا 3 - أشار ماسي إلى أنّ حلقات التوقيت سيتمّ وضعها على منعطف بارابوليكا.

"بوسعنا رؤية ما يُمكننا تحسينه وتعلّمه من كل ما سبق، حيث أنّه وفيما يتعلّق بمونزا، فهنالك عدد من حفف النقانق الجانبية التي ما تزال متواجدة" قال ماسي.

واختتم: "هنالك إجراءات بديلة أخرى استعنّا بها لحدود المسار والتي سنعتمدها نهاية هذا الأسبوع، ومنها حلقتي توقيت على منعطف بارابوليكا (المنعطف الأخير)، وسنرى كيف ستعمل".