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"فيا" تصرّ على أنها ليست "مُفسدًا لبهجة الانتصار" بقانون حزام الأمان

أصرّ مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد على أنّ الغرامة الموقّعة على لويس هاميلتون في البرازيل إثر فكّ حزام أمانه لا تعني منع السائقين من الاحتفال بانتصاراتهم.

"فيا" تصرّ على أنها ليست "مُفسدًا لبهجة الانتصار" بقانون حزام الأمان

تم استدعاء هاميلتون للمثول أمام المراقبين إثر فكّ أحزمة أمانه في لفّة إبطائه بعد عبور العلم الشطرنجي، وبعد التحقيق تم توقيع غرامة مالية عليه قدرها 5000 يورو، إلى جانب غرامة أخرى بقيمة 20000 يورو تمّ تعليقها إلى نهاية 2022 ولن يتمّ تطبيقها إلّا في حال وقوع خرقٍ آخر.

وأشار المراقبون ضمن قرارهم إلى "تعاطفهم مع الرغبة في الاحتفال" لكنّهم أضافوا "أنه من غير الآمن فك حزام الأمان بينما ما تزال السيارة متحركة. إذ أن السرعات البطيئة على هذه السيارات تعدّ سريعة للغاية بالنسبة للسائق غير المقيّد".

كما أضاف القرار: "علاوة على ذلك، فإنّ سائقي الفورمولا واحد يمثّلون القدوة للفئات الناشئة. حيث أنه من المهم للغاية أن يتعلّم السائقون الناشئون أهمية استخدام أجهزة الأمان على السيارة في كل الأوقات".

هذا وشدّد ماسي على أنّ "فيا" لا ترغب بمنع السائقين من الاحتفال عبر تخفيف تقييد أحزمة أمانهم حتى يتسنّى لهم الارتفاع داخل قمرة القيادة من أجل التلويح، لكنّها تضع خطًا تحت فكّها تمامًا، وهو ما قام به هاميتلون.

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فقال: "الجميع يعرفون القانون بالطبّع، لقد تمت مناقشته من قبل كذلك، ربما قبل 18 شهرًا. ومن ثمّ فإنني أدرك جيّدًا أن ذلك الأمر تمّت مناقشته خلال حقبة تشارلي (وايتينغ)، إذ تم تذكير السائقين بأنه وخلال لفّات الإبطاء لا مشكلة في أنّ يخففوا تقييد أحزمتهم، لكنهم بحاجة لأن يظلوا مقيّدين تمامًا".

وأضاف: "وذلك عامل أمان. إذ أعتقد بأن المراقبين قد أوضحوا في قرارهم بأنّ تلك العقوبة ليس الغرض منها منع الاحتفالات على الإطلاق".

وتابع: "لكننا قمّة رياضة السيارات، وتلك مسألة متعلقة بالسلامة، وتُصدّر رسالة عن أنّ ذلك النوع من السلوك غير مقبول".

كما أشار ماسي إلى أن توقيع الغرامة عوضًا عن تأنيب أو تحذير أتى لأن المراقبين لم تكن لديهم سابقة للعمل من خلالها.

حيث قال: "ليس في الفورمولا واحد. أعتقد بأن المراقبين حاولوا نوعًا ما إيجاد أمر حول ذلك، لكنهم لم يجدوا أيّة سابقة في التاريخ الحديث. ولذلك هنالك قدر كبير تم تعليقه حتى نهاية 2022 لهذا السبب تحديدًا. فإذا بدأت فجأة القيام بذلك الخرق على نحو منتظم، فسيكون الغرض مختلفًا حينها".

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