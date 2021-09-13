"فيا" تصرّ على أنّها حذّرت ريد بُل بشأن عقوبة بيريز في مونزا

تلقّى بيريز عقوبة 5 ثوانٍ في مونزا، ليتراجع من المركز الثالث إلى الخامس، وذلك بعدما أُقرّ بأنّه اكتسب أفضلية غير عادلة عبر قطعه منعطفًا.

وسار المكسيكي خلف الحفف الجانبية عند المنعطف المزدوج الثاني في اللفة 32، بينما كان يحاول التقدم على لوكلير من الجهة الخارجية ضمن معركتهما على المركز الثالث.

وبينما خرج بشكل واضح عن المسار، قالت ريد بُل بأنّها لم تطلب من سائقها إعادة المركز إلى المونغاسكي كونه لم تكن هنالك رسالة من مراقبي السباق تقول بضرورة ذلك.

وقد علّق كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على عقوبة بيريز قائلًا: "لقد كانت عقوبة قاسية، لأننا كنا نتوقع اتصالًا من المراقبين ليخبرونا، إذا لم يكونوا راضين عن التجاوز، نعيد المركز. وبالطبّع لم يأت ذلك الاتصال".

لكنّ ماسي - الذي يكون في تواصل مباشر مع الفرق خلال السباقات لمناقشة الخروقات المحتملة للقوانين - قال بأنه تحدث بالفعل إلى خط حظائر ريد بُل.

وعند سؤاله عن ادّعاءات هورنر بأن فريقه لم يتلق أيّة رسالة حول واقعة بيريز، قال ماسي: "لا. هذا غير صحيح. فهم لم يسألوا مراقبي السباق".

وأضاف: "لقد أشرت لهم بأنهم ربما يرغبون النظر في إعادة المركز، وقالوا بأنهم ينظرون في الأمر بنفسهم".

هذا وتأتي عقوبة بيريز بعد يوم من التحقيق معه بشأن تأخير إعادة مركز إلى لانس سترول في سباق التصفيات القصير، والذي أدّى إلى تراجع سائق أستون مارتن خارج قطار الـ "دي آر اس".

وأوضح ماسي بأنّ "فيا" دومًا ما تتفقّد الوضع لضمان أن يتمّ إعادة أيّة أفضلية يتم الحصول عليها من خلال الخروج عن المسار، وأنها لا تقبل تحايل السائقين على النظام.

فقال: "ننظر في بعض الأمور المحددة من اكتساب أفضلية مستمرة، ونفعل ذلك بشكل مستفيض".