"فيا" تصدر بياناً حول التحقيقات مع هورنر

خلال الأيام القليلة الماضية، أصدر مالكو الأسهم التجارية للفورمولا واحد بياناً قصيراً يوم الأحد أكدوا فيه رغبتهم بحل المسألة بأسرع وقت ممكن، فيما تبدو أنها رسالة واضحة إلى ريد بُل لعدم إطالة أمدِ العملية أكثر في ظل اقتراب بداية الموسم.

حيث جاء في البيان: "لاحظنا أن ريد بُل بدأت تحقيقاً مستقلاً للنظر في الادعاءات ضمن ريد بُل ريسينغ".

وأكمل البيان: "نأمل أن يتم توضع المسألة في أقرب فرصة، وذلك بعد إكمال عملية شاملة وعادلة للأمر، ولن ندلي بالمزيد من التعليقات حول ذلك حالياً".

ورغم أن الفورمولا واحد تريد إنهاء الوضع بسرعة، لكن لا توجد أية سلطة تسمح لها بتنفيذ ذلك أو اتخاذ أي إجراء بحق الفريق أو هورنر، في حال ارتأت أنه ضروري.

ومثل هذه التدخلات عادة يقوم بها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والذي قد يقرر التدخل في حال وجود دليل على تصرفات مسيئة تعارض المبادئ والمعايير المتبعة.

وضمن تواصل تطور الأحداث، أصدرت "فيا" بياناً تلقى منه موقعنا "موتورسبورت.كوم" نسخة، جاء فيه: "فيما يتعلق بالتحقيقات الحالية من قبل ريد بُل، فإن ’فيا’ تؤكد أنه وحتى انتهاء تلك التحقيقات ومعرفة نتيجتها، فلن يتم إصدار أي مزيد من التعليقات".

وأكمل البيان: "تواصل ’فيا’ الالتزام بأعلى معايير النزاهة، العدل والشمولية لهذه الرياضة".

من جهة أخرى، وفيما يبدو أنه أول تعليق من قبل فورد (شريك ريد بُل في وحدات الطاقة بدءاً من حقبة المحركات الجديدة المقبلة في 2026)، أوضح مارك رشبروك أن المصنّع الأمريكي يراقب الوضع عن كثب.

فقال: "كشركة عائلية، وشركة تتمسك بأعلى المعايير والنزاهة، فإننا نتوقع الأمر نفسه من قبل شركائنا".

وأكمل: "يبدو لنا، وقيل لنا كذلك، أن ريد بُل تأخذ المسألة بجدية كبيرة. وبالطبع، هناك قلق حيال علامتهم التجارية أيضاً".

واختتم: "لهذا قاموا بإجراء تحقيق مستقل وحتى نرى نتيجة ذلك، فمن المبكر التعليق على المسألة".