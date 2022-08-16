"فيا" تصادق على قوانين المحرك لموسم 2026 في الفورمولا واحد

كانت قد تمت الموافقة على حزمة القوانين الجديدة - والتي ستتخلى بشكل أساسي عن نظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو-اتش" والانتقال بشكل كامل للوقود المستدام - منذ عدة أسابيع ولكنها كانت تنتظر المصادقة النهائية.

ويتفهم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ذلك التأخير في المصادقة كان بتوصية من "فيا"، لكن المجلس العالمي لرياضة السيارات صادق اليوم الثلاثاء على حزمة القوانين الجديدة.

وتم تحديد "4 ركائز أساسية" من قِبَل الكيان الحاكم للرياضة قامت عليها القوانين الجديدة التي تم تصميمها عبر "بحث مكثف وتطوير من قِبَل فيا"، إلى جانب تعاون بين المصنعين الحاليين والمحتمل دخولهم إلى الرياضة.

وتلك الركائز هي "الحفاظ على العرض المقدم على الحلبة" عبر الاستمرار مع خصائص محرك الاحتراق الداخلي الحالي سداسي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر مع تقليل معدل الوقود.

إلى جانب "الاستدامة البيئية" مع انتقال الفورمولا واحد إلى وقود مستدام بالكامل مع زيادة الطاقة الكهربائية للنظام الهجين بحد يصل إلى 50 بالمئة - ما يعادل 350 كيلوواط.

فيما سيتم تطبيق الاستدامة المالية نظريًا عبر تقديم سقف نفقات للمحركات، وسيتم تطبيق ذلك بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023.

وستكون الأرقام للفترة بين 2022 و2025 هي 95 مليون دولار ومن 130 مليون دولار بدءًا من 2026، على الرغم من أن ذلك لن يتضمن التسويف، أنشطة الجيل الحالي من وحدات الطاقة وتزويد الفرق الزبونة.

فيما تتمثل الركيزة الأخيرة في أن تكون الأجيال الجديدة من وحدات الطاقة "جاذبة لمصنعي المحركات الجدد".

وتعقيبًا على المصادقة على القوانين الجديدة لموسم 2026 قال محمد بن سليم رئيس فيا: "تواصل فيا الضغط تجاه الابتكار والاستدامة، وذلك عبر كامل بطولات رياضة السيارات تحت لوائنا - حيث أن قوانين وحدة الطاقة لموسم 2026 هي البارزة على النحو الأكبر ضمن تلك المهمة".

وأضاف: "تقديم تقنيات متقدمة في وحدات الطاقة إلى جانب وقود حيوي مستدام يتسق مع هدفنا بتقديم تلك الحلول لمستخدمي سيارات الطرق وبلوغ هدفنا بصفر انبعاثات كربون بحلول 2030".

وتابع: "أودّ توجيه الشكر إلى طاقم التقنيين والإداريين في فيا الذين شاركوا في عملية البحث على اجتهادهم والتزامهم بالعمل سويًا مع كل شركائنا في الفورمولا واحد من أجل تقديم تلك القوانين".