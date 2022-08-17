"فيا" تصادق على إجراء تغييرات للحدّ من مشكلة الارتدادات في الفورمولا واحد

دخلت الفورمولا واحد في حقبة "المؤثرات الأرضية" وذلك بعد القوانين التقنية الجذرية التي تم تطبيقها مع بداية موسم 2022 الجاري، لكن عانت السيارات من مشكلة "الارتدادات" على المقاطع المستقيمة.

كما تسبب "قفز" السيارات أيضاً بمناشدة عدد من الفرق - أبرزها مرسيدس - التدخل بناء على دواعي السلامة، ما أدى إلى نوع من الإشكالية بين الفرق على مدى عدة أشهر.

لكن وبعد أن تمت مناقشة هذه المسألة سابقاً، وافق المجلس على إجراء تغييرات في قوانين الأرضيات.

وكما نُشر سابقاً، سيقوم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بمراقبة الارتدادات وإجراء تغييرات في متطلبات القساوة المطلوبة.

وبدءاً من موسم 2023، سيتم رفع أرضيات السيارات بمقدار 15 مليمتراً عن سطح المسار، بينما سيتم رفع الناشر كذلك وزيادة قساوة حوافه.

كما ستطلب "فيا" اعتماد مستشعرات إضافية في أرضيات السيارات لقياس شدة الارتدادات، حيث تم التأكيد على التغييرات في الأرضيات ستتم بطريقة "تتفادى التأثير على تصاميم الفرق أو المكونات الميكانيكية للسيارات".

علاوة على ذلك أقر المجلس العالمي لرياضة السيارات إجراء تعديلات بدءاً من 2023 لرفع مستويات الحماية ضمن سيارات الفورمولا واحد وذلك بعد حادثة غوانيو جو في جائزة بريطانيا الكبرى، حين انقلبت سيارته رأساً على عقب.

كما سيتم إدخال تعديلات إضافية لمعايير السلامة بدءاً من 2024.