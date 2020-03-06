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"فيا" تشكّل خليّة أزمة لإدارة أزمة فيروس كورونا

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"فيا" تشكّل خليّة أزمة لإدارة أزمة فيروس كورونا
06-03-2020

شكّلت "فيا" خليّة أزمة لإدارة استجابتها لتطوّرات انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك في ظلّ المزيد من التهديدات لأحداث سباقات السيارات حول العالم.

في حين أنّ الهيئة الحاكمة أشارت منذ فترة طويلة إلى أنّها تتابع الوضع بشكلٍ دقيق، إلّا أنّها عزّزت جهوده الآن من خلال خليّة ستجتمع كلّ يومين من أجل التباحث في الأمور المتعلّقة بالفيروس.

وضمن بيانٍ نشره المجلس العالمي لرياضة السيارات اليوم الجمعة، تمّ التأكيد على اتّخاذ قرار بتشكيل خليّة استجابة لردّ فعل البروفيسور جيرار سايلان الذي يرأس اللجنة الطبيّة الخاصة بـ "فيا".

وجاء في بيان "فيا": "تمّ تشكيل خليّة أزمة تابعة لـ فيا تجتمع كلّ يومين من أجل متابعة آخر التطوّرات حول العالم".

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وأضاف: "تُواصل فيا مراقبة الوضع وتطوّراته، بالتعاون مع أعضاء الأندية والمروّجين، واتّباع نصائح السلطات المعنيّة بما في ذلك الحكومات ومنظّمة الصحّة العالميّة".

وأكمل: "ستُقيّم فيا روزنامة أحداثها المقبلة واتّخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في حماية مجتمع رياضة المحرّكات العالميّ والجمهور العام، بما في ذلك تأجيل المنافسات إن لزم الأمر ذلك".

وكان روس برون المدير الإداري لبطولة العالم للفورمولا واحد قد قال في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع أنّ الرياضة لا يُمكنها التوقّف ببساطة بسبب فيروس كورونا.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّ الأمر الأهمّ هو محاولة الإبقاء على الرياضة آمنة قدر الإمكان. لا يُمكننا الإقدام على أيّة مجازفات غير ضروريّة، لكن لا يُمكننا وضع حدٍ للبطولة بالكامل ببساطة".

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