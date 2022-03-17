"فيا" تشرح نظام مسح الليزر التدقيقي الجديد لفحص سيارات الفورمولا واحد

بعد خطوة الانتقال لسيارات التأثيرات الأرضية ضمن حزمة التغييرات الضخمة التي دخلت على القوانين التقنية لموسم 2022، قدّم الكيان الحاكم للبطولة عملية فحص وتدقيق جديدة للمساعدة في تفقّد التصاميم التي تعتمدها الفرق في كل نهاية أسبوع ومقارنتها مع المعلومات التي قدموها لـ "فيا" قُبيل كل جولة.

ولموسم 2022، ستُشارك الفرق بياناتها لتصاميم الحاسوب "كاد" مع "فيا"، حيث سيتم استخدام نظام مسح الليزر لفحص السيارة الفعلية ومقارنتها مع تلك البيانات.

وتعدّ آداة الليزر تلك ضرورية كون القطاعات المعدنية التي كانت تستخدمها "فيا" لفحص الأجزاء الانسيابية وما إذا كانت مسموحة أو محظورة تحت القوانين السابقة لم تعد مناسبة للسيارات الجديدة.

منطقة "فيا" للتدقيق والفحص تصوير: جورجيو بيولا

وكما هو الحال في الفورمولا واحد منذ 2020، فإن الفرق تقدّم بيانات لـ "فيا" قُبيل كل حدث حول سياراتها تبيّن أنها تتوافق مع القوانين ويتم بعدها فحص السيارات على مدار نهاية الأسبوع لضمان موافقة الواقع الفعلي لذلك.

وستستخدم "فيا" الآن آداة الليزر لإكمال فحوصات إضافية عشوائية على مدار نهاية الأسبوع كطريقة تعزيزية لضمان التزام الفرق بالقوانين.

كما سيتواصل اعتماد الفحوصات المادية لضمان قانونية الجناح والأرضية من ناحية الانثناءات على الأجهزة في مرآب "فيا" في كل سباق، إلى جانب فحوصات مثل قياس دي آر اس للمساحات المفتوحة.

وتعقيبًا على ذلك قال نيكولاس تومبازيس رئيس مسائل المقعد الأحادي لدى الاتحاد: "باتت القوانين الانسيابية أكثر تعقيدًا بكثير، حيث لم يعد الأمر متعلقًا بتحديد ما إذا كنت ضمن نطاق القوانين، فهنالك الكثير من القوانين التي تُجيز هندسة التصاميم".

وأضاف: "وعليه، تعيّن أن نعزز من عملية الفحوصات، ولذلك اتّجهنا لنظام مسح إلكتروني كامل فريد من نوعه".

وتابع: "نفحص تصاميم السيارات على حاسوب لضمان التزامها بالقيود الهندسية، وقمنا بذلك مع جميع الفرق، ومن ثمّ نفحص السيارة الفعلية ونقارنها بنموذج الحاسوب عبر مسحها بالليزر، وتلك هي العملية التي نعتمدها الآن".

وأكمل: "يتألف النظام من مسار يكتشف موضع جهاز يحمله أحد مراقبينا. وإما أن نفحص السطح عبر مسك المستشعر أعلاه أو نفحص نقاطًا معينة على السيارة والتي يتم مقارنتها بعد ذلك بتصاميم الحاسوب، وبناء على تلك القياسات يمكننا الوصول للنتائج النهائية".

واختتم: "لدينا فحصان: فحص سريع ننظر فيه إلى القياسات الأساسية - العرض، الارتفاع، ونضمن أن السيارة ليست منخفضة أكثر من اللازم، إلى آخره - ومن ثمّ هنالك فحص أكثر تفصيلًا حيث نمسح كامل سطح السيارة، وهو ما يتطلب وقتًا أطول".

منطقة "فيا" للتدقيق والفحص تصوير: جورجيو بيولا