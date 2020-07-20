"فيا" تشرح سبب عدم تلقي بوتاس لعقوبة جراء الانطلاقة المبكرة في المجر

حرك الفنلندي سيارته مبكراً خلال انطلاقة سباق المجر قبل أن يتوقف ومن ثم ينطلق مجدداً بعد أن تشتت بسبب ضوء على لوحة قيادة سيارته، بينما قال سيباستيان فيتيل لفريقه فيراري أن بوتاس قد انطلق مبكراً.

وفي فيديو الإعادة يبدو ذلك صحيحاً، لكن العامل الأساسيّ في تقرير الحكم هو نظام الكشف الخاصّ بالانطلاقات المبكرة والذي تمّ تنصيبه ضمن الحلبة.

وكان فيتيل قد تفادى عقوبة مماثلة خلال جائزة اليابان الكبرى العام الماضي، عندما تحركت سيارته قليلاً قبل انطفاء أضواء الانطلاقة.

حيث قال ماسي: "هناك وجهان للمسألة. الطرق التي نقرر عبرها أن انطلاقة ما مبكرة أم لا، محددة ضمن اللوائح الرياضية، ولطالما كانت ضمن الإجراءات المعتادة على مر المواسم".

وأكمل: "هناك مستشعرات خاصة على المسار كذلك. وهناك حدود مقبولة لكلّ منها، وقد رأينا ذلك في اليابان العام الماضي، وذلك هو العامل المحدّد الأساسي للمسألة".

وتابع: "لذا، ليست هناك ضرورة للنظر أكثر في المسألة. لقد تكلمنا مع المسؤولين عن التوقيت والمراقبة، وتمت مراجعة جميع البيانات، وهذه هي نهاية المسألة".

يشار إلى أن رومان غروجان وكيفن ماغنوسن سائقا هاس تعرضا إلى عقوبة 10 ثوانٍ لتلقّيهما تعليمات خلال لفّة التحمية ضمن جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد.

إذ طلب فريق هاس من ماغنوسن وغروجان دخول خطّ الحظائر بنهاية اللفّة الافتتاحيّة من أجل الانتقال إلى الإطارات الملساء بعد أن كانا لينطلقا على إطارات الأمطار.

وسمح ذلك القرار الاستراتيجيّ بدفعهما إلى المركزين الثالث والرابع على التوالي في المرحلة التي دخل فيها بقيّة السائقين لتغيير إطاراتهم، ما مهّد الطريق أمام ماغنوسن للحلول تاسعاً في النهاية.

لكنّ نقاط الفريق الأولى هذا الموسم أصبحت محلّ شكٍ عند إعلان المراقبين تحقيقهم في إمكانيّة خرق السائقَين للقوانين التي تحظر العوامل المساعدة للسائقين.

وتمحور التحقيق حول المادة 27.1 من القوانين الرياضيّة التي تفرض "ضرورة قيادة السائق للسيارة وحده ومن دون مساعدات"، كما تحدّ من التعليمات التي يتلقاها السائق عبر اللاسلكي.

وبعد الاجتماع بممثّلي هاس، اعتبر المراقبون أنّ الفريق خرق تلك القوانين. ونتيجة لعقوبة الـ 10 ثوانٍ فإنّ ماغنوسن تراجع من المركز التاسع إلى العاشر، ليتقدّم كارلوس ساينز سائق مكلارين إلى المرتبة التاسعة نتيجة لذلك.

أمّا غروجان فقد تراجع إلى المركز الـ 15 خلف كيمي رايكونن.

بالمقابل، تمت تبرئة ريد بُل من اشتباهٍ بتجفيف الفريق للمسار مكان توقف سيارة أليكسندر ألبون، وذلك لكن وبعد لقاء ممثل عن فريق ريد بُل عقب انتهاء السباق، وجد الحكام أن الفريق لم يحاول تجفيف موقع السيارة.

حيث جاء في بيان "فيا": "راجع الحكّام الفيديو المتعلق بالحادثة، وتوصلوا إلى استنتاج بأن الفريق لم يحاول تعديل مستوى التماسك على سطح المسار".

وذلك يعني أن ألبون سيحتفظ بمركزه الخامس الذي أحرزه في السباق.