"فيا" تشرح سبب عدم التحقيق في عبور بيريز خلف علامة مدخل خطّ الحظائر

دخل الثنائيّ سلسلة المنعطفات الأخيرة من اللفّة الـ 34 جنبًا إلى جنب، وعبر بيريز بشكلٍ واسع عند منطقة مدخل خطّ الحظائر بعد دفعه من قبل هاميلتون. ومن ثمّ عبر على الجانب "الخاطئ" من علامة مدخل خطّ الحظائر وعاد إلى المسار.

وتمكّن المكسيكي في النهاية من البقاء أمام هاميلتون عندما وصلا إلى المنعطف الأوّل.

واعتقد البعض أنّ بيريز قد يُواجه المتاعب لخروجه عن المسار خلف العلامة قبل عودته إلى المسار.

وقال ماسي أنّه نظر في واقعة بيريز، لكن لم يكن هناك تحقيق رسمي كون ما حدث لم يكن إلغاءً لدخول خطّ الحظائر.

وقال في هذا الصدد: "ألقيت نظرة على ذلك بالتأكيد. لكن وفق ما تنصّ عليه قوانيننا فإنّك تحتاج للبقاء إلى يسار العلامة فقط في حال التزمت بدخول خطّ الحظائر".

وأضاف: "ذلك لم يكن الحال، كان تسابقًا جيّدًا ومحتدمًا بينهما. بشكلٍ مسلٍ فإنّ أيًا من الفريقَين لم يطرح أسئلة، لا مرسيدس ولا ريد بُل. كانت معركة جيّدة".

ولم يكن هناك أيّ تعليقٍ من أيٍ من السائقين مباشرة بعد الواقعة، بالرغم من أنّ بيريز قال في اللفّة التالية أنّ هاميلتون "دفعه خارجًا" ليُجيبه مهندسه: "عُلِم يا بيريز، دفاعٌ جيّد".

وعادة ما يُدلي السائقون بهكذا تعليقات للدفاع عن أفعالهم أمام إدارة السباق. لكنّ ماسي أشار إلى أنّ أيًا من الفريقَين لم يتواصل معه للتذمّر حيال الآخر بشأن الواقعة.

وقال ماسي: "لم ينقل فريق بيريز أيّ كلمة. لا نستمع إلى المحادثات اللاسلكيّة الخاصة بكلّ سائق. وعادة ما تكون الفرق جيّدة للغاية في حال وجود مشكلة ورغبتها بمراجعتها، مثلما تعلمون جميعًا".

من جانبه قال بيريز بعد السباق: "كانت الفترة الأولى صعبة بالنسبة لي، خاصة قرب نهايتها وكان لويس سريعًا. أعتقد بأنّه كان الأسرع على الحلبة في ذلك الوقت، لذا فإنّ الإبقاء عليه خلفي كان صعبًا".

وأردف: "خضنا معركة جيّدة. تعيّن عليّ أصلًا العبور خلف العمود الصغير في مدخل خطّ الحظائر، لكن كانت معركة جيّدة في المجمل وتمكّنت من البقاء أمامه".