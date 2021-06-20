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"فيا" تشرح سبب إفلات بيريز من عقوبة حدود المسار في فرنسا

شرحت "فيا" سبب السماح لسيرجيو بيريز بالاحتفاظ بمركزه الثالث في سباق جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد بالرغم من أنّه بدا أنّه خرج عن المسار بعد تجاوزه لفالتيري بوتاس.

"فيا" تشرح سبب إفلات بيريز من عقوبة حدود المسار في فرنسا

كان بيريز بصدد خوض معركة حامية مع بوتاس في المراحل الأخيرة من سباق بول ريكار، ونجح في تجاوز سائق مرسيدس بالتوجّه إلى المنعطف المزدوج وسط الخطّ المستقيم الخلفيّ من اللفّة الـ 49.

لكن مع خروجه من منعطف "ساين" السريع الأيمن، فقد خرج بيريز عن المسار وعبر بعد الخطّ الأبيض.

وحقّق المراقبون في الواقعة لكنّهم قرّروا أنّ بيريز لم يخرق القوانين.

وضمن مذكّرتهم حيال القرار، قال المراقبون أنّ بيريز أكمل التجاوز قبل خروجه عن المسار، كما أنّه خسر بعض الوقت ولم يكسب أيّ أفضليّة دائمة.

وجاء في المذكّرة: "توصّل المراقبون إلى أنّ بيريز أكمل التجاوز بالكامل على بوتاس بحلول الوقت الذي خرج فيه عن المسار عند المنعطف العاشر. جعل ذلك حقيقة خروجه عن المسار مسألة حدود مسار فحسب".

وأكمل: "قرّر المراقبون أنّ بيريز خسر وقتًا كافيًا في المنعطف التالي ما يعني عدم اعتبار ذلك أفضليّة دائمة".

وحلّ بيريز بذلك ثالثًا خلف زميله ماكس فيرشتابن الفائز ولويس هاميلتون سائق مرسيدس، ليُعزّز بذلك آمال ريد بُل في بطولة الصانعين.

وأشاد المكسيكي بقرار فريقه بإطالة الفترة الأولى لمنحه إطارات أجدد في المراحل الأخيرة، بالرغم من أنّ الوضع كان صعبًا في بداية السباق.

وقال المكسيكي: "كانت قيادة السيارة صعبة مع الرياح خلال اللفّات الخمس إلى العشر الأولى. من الواضح أنّنا اعتمدنا ارتكازيّة أقلّ اليوم لذا كان من الصعب مجاراتهم".

وأضاف: "لكن ربّما مع هدوء الرياح وتحسّن حالة المسار فقد بدأت بتحسين وتيرتي وتمكّنت من البقاء لفترة طويلة".

وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك آتى ثماره في النهاية. أعتقد بأنّ مستويات التآكل كانت أعلى بكثير من المتوقّع اليوم. لذا أعتقد بأنّنا قدمنا سباقًا رائع واستراتيجيّة رائعة من الفريق".

واختتم بالقول: "أنا سعيدٌ لأنّنا فزنا بالسباق اليوم وحقّقنا نقاطًا جيّدة للفريق".

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