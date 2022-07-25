"فيا" تشرح العطل في نظام سيارة الأمان الافتراضية خلال سباق فرنسا
كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن مشكلة في العتاد الحاسوبي كانت السبب وراء التأخير المثير للجدل، لإعادة الانطلاقة بعد فترة سيارة الأمان الافتراضية خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد.
بعد توقف سيارة ألفا روميو التي يقودها جو غوانيو على المسار بسبب مشكلة في المحرك خلال المراحل الأخيرة من عمر سباق بول ريكار، تم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية كي يقوم المارشلز باستعادة السيارة.
وحالما عاد المسار خالياً، أرسلت إدارة السباق للفرق رسالة لتعلمهم فيها بانتهاء فترة سيارة الأمان الافتراضية.
وفقاً للوائح الرياضية، من المفترض أن ينطلق السباق مجدداً "في أي وقت بين 10 و15" ثانية بعد ذلك.
لكن ذلك لم يحصل في بول ريكار، وبقي السباق تحت سيارة الأمان الافتراضية لفترة قاربت الدقيقة.
ومن ثم ظهرت رسالة ثانية تفيد بانتهاء فترة سيارة الأمان الافتراضية، ليتم استئناف السباق، لكن التشويش والتأخير أدى لعدم تحضير بعض السائقين أنفسهم بشكل جيد، ومن بينهم سيرجيو بيريز الذي خسر مركزه الثالث لصالح جورج راسل أثناء إعادة الانطلاقة.
وبعد تجاوزه من قبل سائق مرسيدس، عبّر المكسيكي عن إحباطه مما جرى، الأمر الذي كلفه منصة التتويج.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس
تصوير: صور موتورسبورت
وقدمت "فيا" شرحاً لسبب التأخير في إعادة الانطلاق، مفاده أن مشكلة في أنظمة الحاسوب هي السبب وراء ذلك التأخير.
حيث جاء في بيان أصدرته "فيا": "تم إرسال الرسالة الثانية لانتهاء فترة الأمان الافتراضية بسبب مشكلة في الحاسوب، ما أدى إلى الانتقال تلقائياً إلى الأنظمة الاحتياطية التي عملت تماماً وفق ما هو متوقع منها في هذا السيناريو".
وأكمل: "تم تقديم المعلومات نفسها لجميع الفرق. عداد انتهاء فترة سيارة الأمان الافتراضية حتى الضوء الأخضر على لوحات المسار هو عشوائي على الدوام".
من جهته لم يُعرب كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل عن استيائه بشكل خاص مما حصل، لكنه أكد ضرورة الحصول على شرح من "فيا" حيال ما جرى بشكل خاطئ.
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كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن مشكلة في العتاد الحاسوبي كانت السبب وراء التأخير المثير للجدل، لإعادة الانطلاقة بعد فترة سيارة الأمان الافتراضية خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد.