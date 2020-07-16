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"فيا" تشدد عقوبة الخروج عن المسار في المجر

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"فيا" تشدد عقوبة الخروج عن المسار في المجر
16-07-2020

أصدر مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد مذكرة للفرق شدد فيها على ضرورة الالتزام بحدود المسار في المجر.

أضاف ماسي في المذكرة التي تم توزيعها على الفرق صباح اليوم الخميس، قسماً لحدود المسار لم يكن موجوداً في نسخة العام الماضي.

ومثل النمسا التي كانت فيها حدود المسار مشكلة على مدار المواسم، فإن السائقين عرضة لشطب تواقيتهم وفي حال تكرار تجاوز حدود المسار، فقد يتعرضون لرفع العلم الأسود والأبيض.

وسيتمّ وضع أجهزة لكشف الخروقات تلقائياً وتسجيل المخالفات.

وباتت المنعطفات 4، 11 و12 مضمنة ضمن المذكرة كذلك: "أي زمن يتم تسجيله خلال حصص التجارب  أو السباق ويتم فيه الخروج عن حدود المسار أو اختصار المنعطفات (4،11،12)، سيتمّ شطبه".

وأضاف ماسي: "عند تجاوز أية سيارة للحفف الحمراء والبيضاء، فسيتمّ إخطار الفريق عبر نظام الرسائل الرسمي. وفي المرة الثالثة لخرق حدود المسار للمنعطفات 4،11،12 خلال السباق، فستتلقى العلم الأسود والأبيض، وأي خرق إضافيّ سيتم نقله إلى الحكام".

وأكمل: "لتفادي أي التباس، فإن المرات الثلاثة المقصودة هي ثلاث مرات إجمالية، وليس ثلاث مرات لكل منعطف".

واسترسل: "في جميع الحالات السابقة، يجب على السائق العودة إلى المسار بطريقة آمنة من دون اكتساب أفضلية غير عادلة".

واختتم: "هذه المعايير لن تطبق على أي سائق اضطرّ لتجاوز حدود المسار، لكن سيتم التعامل مع كل حالة على حدة".

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