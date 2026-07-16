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"فيا" تسمح باستخدام ريد بُل للجانح الخلفي "ماكارينا" في بلجيكا 

على الرغم من أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لا زال يراجع الجناح الخلفي "ماكارينا" الخاص بسيارة ريد بُل، لكن تمت الموافقة على استخدام الفريق لهذا التصميم في جائزة بلجيكا الكبرى.

تم التحرير:
فريق ريد بُل ريسينغ

سيارة ريد بُل

الصورة من قبل: بول فوستر

تحديث: يبدو من تصريح فيرستابن يوم الخميس أن الفريق لن يستعمل الجانح الخلفي الدوار في بلجيكا، وسيعود لاستعمال جانح خلفي تقليدي.

تواصل "فيا" جمع البيانات التقنية من كل من ريد بُل وفيراري أثناء تقييمها لنظام الجناح الخلفي هذا، الذي يحمل لقب "ماكارينا".

والذي يدور وينقلب لتقليل مقاومة الهواء على الخطوط المستقيمة ويعود إلى وضعه الطبيعي قبل دخول المنعطفات.

وقد بدأ هذا التحقيق عقب الحوادث الأخيرة التي تعرض لها فيرستابن. 

ويركز بشكل كامل على سلامة التصميم وقدرته على التحمل، وليس على ما إذا كانت هناك أي انتهاكات للوائح التقنية.

وفي الوقت نفسه، تواصل ريد بُل التحقيق في هذه المشكلة التي أثرت على فيرستابن خلال عطلتَي نهاية الأسبوع الأخيرتين. 

ويهدف الفريق إلى إيجاد حلّ دائم لهذه المشكلة في سبا-فرانكورشان.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Paul Foster

من جهته، أشار النجم الهولندي إلى التحديات التي تنتظره على الحلبة بسبب ضرورة إدارة الطاقة.

فقال: "أعتقد أن السباق قد يكون أكثر تحديًا هذا الموسم بسبب قيود إدارة الطاقة على الخطوط المستقيمة".

وأكمل: "لكننا قدمنا دائمًا أداءً جيدًا هنا في الماضي، لذلك لا يمكنك أبدًا معرفة ما سيحدث بالضبط".

واختتم: "سأرتدي هنا مرة أخرى خوذتي البرتقالية الخاصة ذات تصميم الأسد، والتي تم إعدادها تكريمًا للجماهير الرائعة التي قدمت لي دعمًا لا يصدق على مدار السنوات الماضية".

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