"فيا" تُسلّط غرامة 7 ملايين يورو وعقوبة خفض الاختبارات الانسيابيّة على ريد بُل
سلّطت "فيا" غرامة ماليّة بقيمة 7 مليون دولار على فريق ريد بُل إلى جانب عقوبة خفض الاختبارات الانسيابيّة بنسبة 10 بالمئة بعد التوصّل إلى اتّفاقٍ بشأن خرق الفريق لقوانين سقف النفقات لموسم 2021.
كشفت "فيا" بعد جائزة اليابان الكبرى أنّ ريد بُل وأستون مارتن خرقتا القوانين الماليّة لموسم 2021، وهو ما وضعهما أمام خطر العقوبة.
واعتُبرت ريد بُل متجاوزة لسقف النفقات البالغ 145 مليون دولار، وهو ما يعني ارتكابها لخرقٍ مالي طفيف بنسبة أقلّ من 5 بالمئة.
ونفت ريد بُل ذلك بشدّة، لكنّها دخلت في محادثات مع "فيا" بشأن تسوية اتفاق قبول الخرق.
والتقى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل مع محمد بن سليّم رئيس "فيا" في أوستن نهاية الأسبوع الماضي للتباحث في المسألة، وتمّ التوصّل إلى اتّفاقٍ بحلول عودة البادوك في المكسيك أمسٍ الخميس.
وسيشهد الاتّفاق اعتراف ريد بُل بخرق القوانين الماليّة، وتوجيه "فيا" غرامة لها بقيمة 7 ملايين دولار يجب دفعها في غضون الأيّام الـ 30 المقبلة.
كما أنّ الفريق سيفقد 10 بالمئة من الاختبارات الانسيابيّة للموسم المقبل وفق هذا الاتّفاق المعلن.
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