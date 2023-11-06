"فيا" تستدعي منظمي جائزة البرازيل بعد اجتياح الجمهور للحلبة
قام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" باستدعاء منظمي جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد للمثول أمام الحكام بعد اجتياح الحلبة من قبل الجمهور، قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.
بعد عبور ماكس فيرستابن لخط النهاية بالمركز الأول أمام لاندو نوريس، شق الجمهور طريقه إلى الحلبة رغم أن بقية السيارات لم تكمل السباق بعد.
وتم تحديد موعد متفق عليه لفتح البوابات للسماح بالجمهور بدخول الحلبة للتواجد أثناء مراسم منصة التتويج.
لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن العديد منهم قد تسلق الحواجز ولم يفلح مسؤولو الحلبة بالسيطرة على الوضع.
وكانت السيارات ما تزال على الحلبة تجتاز خط النهاية حين دخل الجمهور. ورغم عدم تعرض أي شخص للإصابة، لكن فكرة أن الجمهور شق طريقه إلى الحلبة قبل فتح البوابات يعتبر أمراً مقلقاً.
خاصة مع أرقام قياسية لعدد الجمهور بلغت 276.000 متفرجاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.
نتيجة لذلك تم استدعاء مسؤولي الحلبة للمثول أمام الحكام.
يشار إلى أن حادثة مماثلة وقعت في جولة أستراليا. حينها تمكن الجمهور من كسر الحواجز الأمنية أثناء سير السباق. وقررت "فيا" آنذاك "بأن الإجراءات الأمنية والبروتوكولات الضرورية المتوقعة لمثل هذا الحدث لم تكن معززة بما يكفي ما أدى إلى بيئة غير آمنة للجمهور، السائقين والمسؤولين".
وتمكن الجمهور من الوصول إلى سيارة نيكو هلكنبرغ، التي لم تكن في حالة آمنة بسبب احتمال وجود مشكلة كهربائية فيها.
وبعد التحقق من قبل "فيا"، أجرى مسؤولو جائزة أستراليا الكبرى مراجعة شاملة، وتعهدوا بأخذ احتياطات وقائية أكبر لموسم 2024.
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