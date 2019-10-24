"فيا" تستخدم مراقبة إلكترونيّة لحدود المسار في المكسيك

استُخدمت أنظمة المراقبة الإلكترونيّة على حلبة سبا في جولة بلجيكا وأثبتت نجاعتها على صعيد بقاء السائقين على الحلبة.

ويأتي المنعطف الـ 11 في المكسيك على إثر سلسلة المنعطفات السريعة قبل التوجّه إلى الخطّ المستقيم الخلفي، وسيُعتبر السائقون الذين يخرجون عن المسار هناك أنّهم كسبوا أفضليّة.

وأوضحت "فيا" أنّ أيّ سائقٍ يخرج بالكامل عن الحلبة في تلك النقطة سيخسر لفّته، وفي حال تكرار ذات الخرق ثلاث مرّات في السباق سيتحصّل السائق المعنيّ على علمٍ تحذيري.

وقال مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد في المذكّرة التي أرسلها إلى الفرق: "سيتمّ إعلام الفرق في كلّ مرّة تعبر فيها أيّ سيارة بشكلٍ كامل خارج الحفف البيضاء والحمراء".

وأضاف: "لن يتمّ تطبيق هذه المتطلّبات على أيّ سائقٍ يُعتبر أنّه دُفع للخروج عن الحلبة، وستتمّ دراسة هكذا حالات بشكلٍ منفرد".

كما ذكّر ماسي بقيود حدود المسار التي فرضها الراحل تشارلي وايتينغ في ما يتعلّق بالمنعطفات الثلاثة الأولى من الحلبة.