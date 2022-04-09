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"فيا" تزيل واحدة من مناطق "دي آر اس" في ملبورن بداعي السلامة

أزالت "فيا" واحدة من مناطق "دي آر اس" الأربع على مسار حلبة ألبرت بارك لجائزة أستراليا الكبرى، وذلك على أسس متعلقة السلامة.

"فيا" تزيل واحدة من مناطق "دي آر اس" في ملبورن بداعي السلامة

شهدت حلبة ملبورن ثلاث مناطق "دي آر اس" في السباق الأخير للفورمولا واحد في أستراليا في 2019، لكن ومنذ ذلك الحين خضع المسار للعديد من التعديلات على المنعطفات في محاولة لتحسين عملية التجاوز.

ولكن حتى مع هذه التعديلات، فمن المتوقّع أن يكون التجاوز صعبًا على سائقي الفورمولا واحد.

وبعد حصتي التجارب الحرة يوم أمس الجمعة - واللتين شهدتا تصدّر ثنائي فيراري كارلوس ساينز وشارل لوكلير على التوالي - أعاد الكيان الحاكم للبطولة تقييم الوضع وأزال واحدة من المناطق الأربع لتفعيل "الدي آر اس" من مقطع الحلبة بين المنعطف الثامن السريع وحتى المنعطف التاسع.

فيما تتواجد منطقة "دي آر اس" التالية بين المنعطفين التاسع والعاشر، مع نقل نقطة التدقيق لقبل المنعطف التاسع مباشرة.

ومن هنالك، سيكون بوسع السائقين فتح أجنحتهم الخلفية بمجرد دخول المنعطف العاشر والتوجّه نحو المسار الملتوي الذي يقود إلى المنعطف الـ 11 الأيمن، والذي من المتوقّع أن يمثّل أفضل نقطة للتجاوز.

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فيما ما تزال منطقتا "دي آر اس" المتبقيتين ونقطتا تفعيلهما من دون تغيير، حيث سيتمكن السائقون من تفعيل النظام بينما يتوجهون على مقطع الحظائر المستقيم وعلى المقطع المستقيم الثاني الذي يقود إلى المنعطف الثالث الأيمن الحاد.

وضمن ملاحظة تم إرسالها للفرق بشأن ذلك التغيير، قال نيلس ويتيش مدير السباق لهذا الحدث: "لأسباب متعلقة بالسلامة، سيتم تخفيض عدد مناطق دي آر اس إلى 3 لما تبقى من الحدث. فيما نُقلت نقطة التدقيق الأولى لقبل المنعطف التاسع، ونقطة التفعيل الأولى ستكون بعد المنعطف العاشر. نقطة التدقيق الثانية ستظل كما هي مع إعادة ترقيم نقطتي التفعيل التاليتين وفقًا لذلك".

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