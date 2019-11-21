"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

تُحقّق الهيئة الحاكمة في ثلاثة أنظمة وقود بعد جائزة البرازيل الكبرى، حيث يُعتقد بأنّ الأوّل من سيارة فيراري، والآخر من سيارة فريقٍ آخر زبونٍ لفيراري والثالث من سيارة غير مزوّدة بمحرّك فيراري.

وأصدرت "فيا" اليوم الأربعاء توجيهها التقنيّ الأحد، وهو الثالث في غضون أربعة أسابيع، يُعلم الفرق بأنّه يتعيّن عليها إضافة نظام استشعارٍ ثانٍ تتحكّم فيه "فيا" في 2020.

وبالرغم من أنّه لا يُعرف إن كان هذا إجابة مباشرة على الفحوصات التي أجرتها "فيا" بعد سباق إنترلاغوس، إلّا أنّ نظام الاستشعار الجديد سيُعزّز قدرة "فيا" على مراقبة قوانين المحرّكات أكثر في العام المقبل.

إذ يتعيّن على السيارات حاليًا استخدام نظام استشعار تدفّق وقود وحيد تراقبه "فيا"، ويتواجد داخل خزّان الوقود، ولا يُمكن استخدامه إلّا وفق ما تنصّ عليه "فيا".

ويضمن ذلك عدم تجاوز تدفّق الوقود الأقصى لمستوى 100كلغ/س، حيث تنصّ القوانين على أنّ "أيّ أداة، أو نظام أو إجراء يكون هدفه أو تأثيره زيادة مستوى تدفّق الوقود أو تخزين وإعادة تدوير الوقود بعد نقطة القياس محظورٌ".

ويأتي أمر إضافة نظام استشعارٍ ثانٍ للعام المقبل ليُكمل ثلاثة توجيهات تقنيّة أصدرتها "فيا" في ما يتعلّق بالاستغلال المحتمل للقوانين لتحقيق مكاسب في الأداء، وجاء بالتزامن مع التدقيق أكثر في محرّك فيراري.

وكان أوّل تلك التوجيهات الأخيرة قد أُصدر قبيل جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، وتعلّق تحديدًا بقوانين تدفّق الوقود.

وكانت ريد بُل قد راسلت "فيا" لطرح ثلاثة سيناريوهات معيّنة متعلّقة باستغلال قيود تدفّق الوقود لتجاوز حدّ الـ 100 كلغ/س بين نقاط قياس "فيا".

وأعلمت "فيا" الفرق حينها بأنّ كلّ هذه الجهود لتجاوز قيود القوانين ستُمثّل خرقًا واضحًا.

فضلًا عن ذلك فقد أدلى فريقا ريد بُل ومرسيدس بتصريحات تفيد بأنّ أيّ فريق يقوم بأيّ شيء مماثل سيُعتبر غشًا واضحًا وليس محاولة استغلال منطقة رماديّة في القوانين.

من جانبها نفت فيراري بشكلٍ متواصل قيامها بأيّة خروقات، مقلّلة من شأن التكهّنات حيال تراجع أدائها في الولايات المتّحدة والبرازيل معتبرة ذلك غير مرتبط بالتوجيهات التقنيّة الأخيرة.

وكان ماتيا بينوتو مدير الفريق قد قال لقناة "سكاي سبورت" في البرازيل أن لا شيء تغيّر في طريقة تشغيل الحظيرة الإيطاليّة لمحرّكاتها منذ بداية الموسم.