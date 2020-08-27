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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / أخبار عاجلة

"فيا" تزيد القيود على حدود المسار في جائزة بلجيكا الكبرى

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"فيا" تزيد القيود على حدود المسار في جائزة بلجيكا الكبرى

شدّدت "فيا" القيود المفروضة على حدود المسار لجائزة بلجيكا الكبرى، حيث تمّ تحذير سائقين الفورمولا واحد الآن من عدم العبور بشكلٍ واسع في ثلاثة منعطفات.

في حين أنّ الحفف الجانبيّة عند منعطف "راديون" كانت محطّ تركيز "فيا"، حيث يضغط السائقون بقوّة ويتجاوزون حدود المسار من أجل كسب بعض الزمن، فإنّ "فيا" أوضحت الآن أنّه لن يُسمح للسائقين بخرق الحدود في موقعَين إضافيين.

إذ أنّها ستُرقاب مخرج المنعطف الأيسر المنحدر بعد منعطف "ريفاج"، إلى جانب مخرج المنعطف المزدوج الأخير الذي يقود نحو خطّ البداية والنهاية.

وأُعلم السائقون بأنّه في حال خرقهم لحدود المسار وتجاوزهم للحفف المطليّة في أيّ مناسبة في التجارب أو التصفيات سينجرّ عنه شطب الزمن.

وبالنسبة للسباق فإنّ "فيا" لن تتسامح مع خرق حدود المسار في أكثر من ثلاث مناسبات، وسيتمّ رفع أيّة خروقات إضافيّة إلى المراقبين في سباق الأحد.

ويأتي تغيّر موقف حيال حدود المسار في الحلبات بالتوازي مع تأكيد "فيا" نزع جميع مناطق العشب الاصطناعيّ حول الحلبة هذا العام.

أمّا التغيير الآخر على الحلبة فقد تمثّل في إضافة حفف ثانية على الجهة الداخليّة لمنعطف "أو روج".

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