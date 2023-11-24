"فيا" تريد استعمال الذكاء الاصطناعي لضبط حدود المسار

ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز حدود المسار وتحسين عملية ضبطها، قدمت "فيا" ما يُعرف بـ "رؤية الحاسوب"، وهو برنامج يستعمل في الاستقصاءات التحليلية.

والفكرة تتمحور حول استعماله للحُكم على تفاصيل لقطات الإعادة أثناء مرور السيارات على حدود المسار، لامتلاكه قدرات أكبر من الحُكام.

وتعتقد "فيا" أن هذه التقنية ستسمح بحُكم أفضل بكثير على الحالات الدقيقة التي يتعذّر اتخاذ القرار فيها بسرعة عبر المراقبة البشرية.

وهذا بدوره يضمن وقتاً أسرع بكثير في اتخاذ القرار المناسب حيال حالات الخروج عن المسار، وهي مشكلة أدت لانتقادات عديدة مؤخراً.

ويبدو أن الهدف كذلك حول تقليص العدد الضخم من تقارير التدقيق في حدود المسار خلال الجولة من 800 حالة وسطياً إلى 50 تقريباً، بالتالي تسهيل عمل طاقم "فيا".

وبالتالي، سيتم إجراء تجربة على هذا النظام خلال جائزة أبوظبي الكبرى.