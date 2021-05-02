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"فيا" ترفض مراجعة ألفا روميو لعقوبة رايكونن في إيمولا وتُبقي على نتيجته

رفضت "فيا" مراجعة ألفا روميو لعقوبة الـ 30 ثانية التي تلقاها كيمي رايكونن وكلفته النقاط في سباق إيمولا، ليتم الإبقاء على عقوبة الفنلندي.

"فيا" ترفض مراجعة ألفا روميو لعقوبة رايكونن في إيمولا وتُبقي على نتيجته

فازت ألفا روميو خلال نهاية أسبوع جائزة البرتغال الكبرى بحق مراجعة العقوبة المسلطة على رايكونن في السباق السابق في إيمولا، عندما وجّهت "فيا" عقوبة 30 ثانية إلى الفنلندي عقب السباق إثر خرقه قانون إعادة الانطلاقة بعد العلم الأحمر.

وقد شعرت ألفا روميو أن العقوبة لم تكن منصفة، لذلك وكجزء من القوانين الرياضية، طالبت بحقها في مراجعة العقوبة استنادًا على دليل جديد.

وقد وافقت "فيا" على حق المراجعة لأنها قالت بأن تأويلها لما حدث كان بناء على أمثل سابقة من الخروقات من الفورمولا 3 والفورمولا 2، حيث اعترفت بأن لم تكن هنالك مناسبة تم فيها خرق هذه القوانين بعد علم أحمر في الفورمولا واحد منذ تغيير القوانين في 2018.

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ويرتكز الالتباس في المسألة على تغييرات القوانين بين الانطلاقة المتحركة والانطلاقة الثابتة، إذ وبينما تقبل مراقبوا "فيا" أن هنالك بعض "الالتباس" حول إجراء إعادة الانطلاقة، فقد شعروا بأنه لم يكن هنالك دليل دامغ لقلب قرار العقوبة.

حيث جاء في بيان من "فيا" في هذا الشأن: "بينما يتفهم المراقبون سبب تصرف المتنافس بهذه الطريقة، فإنّهم ملتزمون بقرارهم الأصلي أن المنافس ارتكب خرقًا للمادة 42.6 من اللوائح الرياضية عبر إخفاقه في إعادة تأسيس مكان انطلاقته خلال اللفة خلف سيارة الأمان".

ونتيجة لذلك أكّد المراقبون إلزامية العقوبة ما تزال قائمة، وعليه تم الإبقاء على عقوبة الـ 30 ثانية، وبالتالي يببقى القرار الأصلي والنتيجة كما هما، ما يعني أن رايكونن ما يزال محافظًا على نتيجته بتراجعه ن المركز التاسع إلى الـ 13 في الترتيب النهائي لسباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

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رايكونن يتحمّل مسؤولية حادثته مع جيوفينازي في سباق البرتغال

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