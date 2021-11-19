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""فيا" ترفض طلب مرسيدس بمراجعة واقعة هاميلتون وفيرشتابن في البرازيل

تم رفض مراجعة قرار واقعة ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون في البرازيل، بعد أن كانت مرسيدس قد تقدمت بطلب لمراجعة القرار.

""فيا" ترفض طلب مرسيدس بمراجعة واقعة هاميلتون وفيرشتابن في البرازيل

قدمت مرسيدس طلباً لمراجعة قرار الحكام بعدم اتخاذ أي إجراء بحق فيرشتابن عقب حركته الدفاعية ضد هجوم هاميلتون في المنعطف الرابع من سباق البرازيل.

لكن "فيا" قررت رفض ذلك الطلب.

بعد الكثير من الساعات والتداول في الأمر، أكد الحكام أنه وبينما لم يكن الفيديو من قمرة قيادة فيرشتابن متاحاً حين اتخاذ القرار، وبالرغم من أنه يعتبر دليلاً جديداً، لكنه غير مهم.

ويرى الحكام أن اللقطات الأخرى للسيارة كانت كافية حينها لاتخاذ القرار، وبالتالي فإنهم راضون عن قرارهم الأولي بعدم تطبيق عقوبة على فيرشتابن.

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وهنا ملخص ما تم التوصل إليه:

وجد الحكام وبعد مداولات مطوّلة ما يلي:

  • طلب مراجعة القرار حيال الواقعة في السباق كان ضمن حق المراجعة لمرسيدس
  • لقطات فيديو الإعادة جديدة
  • لم تكن تلك اللقطات متاحة في وقت اتخاذ القرار السابق الذكر
  • الفيديو متعلق بالمسألة ولكن
  • الفيديو غير مهم
  • النقاط الأساسية المطلوبة ضمن القوانين لقبول مراجعة القرار غير مستوفاة، وبالتالي تم رفض طلب المراجعة

يشار إلى أنه ووفقاً للمادة 14.3 من اللوائح التقنية، فإن القرار هذا غير قابل للاستئناف.

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