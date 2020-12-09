"فيا" ترفض طلب فيراري بإشراك ساينز في تجارب أبوظبي

كان يوم التجارب الذي يُقام في يوم الثلاثاء الذي يعقُب جولة أبوظبي الختامية في الفورمولا واحد مخصصًا بالأساس للسائقين الناشئين فقط، حيث تنصّ القوانين على أنّه سيكون مفتوحًا فقط أمام السائقين الذين لم يشاركوا في أكثر من سباقي فورمولا واحد، "بخلاف من تسمح لهم فيا بالمشاركة".

وقد تمّ تقديم ذلك الاستثناء لرينو التي ضغطت على الكيان الحاكم من أجل السماح بإشراك فرناندو ألونسو الذي يعود إلى البطولة بعد عامين من الغياب.

وقد تقبّلت "فيا" فكرة أنّ ألونسو بحاجة لذلك الاستثناء إثر غيابه الطويل عن البطولة. وقد أوضح الاتّحاد بأنّ السائقين الذين لم يشاركوا في موسم 2020 سيُسمح لهم بالمشاركة في التجارب حتى إذا شاركوا في أكثر من سباقين خلال مسيرتهم.

وقد فتح ذلك الباب أمام ألونسو للمشاركة في التجارب، إلى جانب سيباستيان بويمي سائق الجائزة الكبرى السابق الذي سيشارك مع ريد بُل.

ولم يكن عدد من الفرق المنافسة سعيد بهذا الاستثناء، حيث ضغط البعض منهم الذي سيحصل على خدمات سائقين جُدد الموسم المُقبل من أجل إشراكهم في التجارب كذلك.

وكانت فيراري تحديدًا مستاءة حيال الموافقة على مشاركة ألونسو ضمن ما كان ينبغي أن يكون تجارب للسائقين الناشئين، وعليه تقدمت بطلب من أجل السماح لساينز - سائقها للموسم المُقبل - بالمشاركة كذلك.

وقال ماتيا بينوتو مدير الفريق على هامش جائزة الصخير الكبرى بأنّه تقدّم بطلب إلى "فيا" بأنّه ينبغي السماح للسائقين الذين سيغيّرون فرقهم للموسم المُقبل أن يشاركوا في التجارب كذلك.

"أعتقد بأنّ الوضع فوضوي بعض الشيء، وبالتأكيد نحن في فيراري نعارض حقيقة أنّ فرناندو سيشارك في تجارب أبوظبي، إذ نظن بأنّ ذلك أمر خاطئ" قال بينوتو.

وأضاف: "لقد أوضحنا لفيا لذلك. لكن وبعد معرفتنا بالقرار، تقدمنا بطلب بأن يتم السماح لكارلوس كذلك بالمشاركة. حيث ناقشنا ذلك نهاية هذا الأسبوع، لكننا لم نحصل على رد".

ومع طلب عدد من الفرق كذلك لتوضيح بشأن تلك المسألة، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد قد أرسل منشورًا إلى الفرق يوم أمس الثلاثاء أعلمهم فيه بأنّه لن يكون هنالك تغيير في قيود المشاركة في تجارب أبوظبي.

حيث أوضح ماسي بأنّ موقف "فيا" هو أنّه سيتمّ السماح فقط للسائقين الذين شاركوا في أكثر من جائزتين كبرتين بالمشاركة في التجارب "إذا لم يشاركوا في أيّة سباقات فورمولا واحد خلال موسم 2020".

وسيُزعج ذلك القرار فيراري بكل تأكيد، والتي كانت متحمسة لمنح ساينز تجربة مبكرة لسيارتها وأنظمتها قبل التجارب الشتوية للموسم المُقبل.

حيث سيكون الخيار الوحيد أمامها الآن هو إشراك ساينز في تجارب خاصة على سيارة بمواصفات 2018 في بداية العام المُقبل.