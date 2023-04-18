"فيا" ترفض طلب استئناف فيراري لعقوبة ساينز في سباق أستراليا

رفعت فيراري طلباً لمراجعة عقوبة ساينز في أستراليا والتي أخرجته من مراكز النقاط بعد أن كان في المركز الرابع، وذلك بعد تحميله مسؤولية الحادثة مع فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

وتلقى الإسباني العقوبة في سباق شهد رفع العلم الأحمر ثلاث مرات وانتهى خلف سيارة الأمان.

وبالرغم من أن حادثته تلك لم تؤثر على مركز ألونسو - الذي أنهى السباق ثالثاً - وذلك بسبب إعادة الانطلاقة وفق الترتيب السابق للحادثة، لكن الحكام وجدوه مذنباً وتلقى عقوبة زمنية قدرها 5 ثوانٍ.

ونظراً لأن السيارات أنهت السباق خلف سيارة الأمان بشكل متقارب من بعضها البعض، تسبب تلك العقوبة بدفعه خارج مراكز النقاط حتى المركز 12.

وكان فريدريك فاسور مدير فريق فيراري قد عبّر عن انزعاجه من أن الحكام قرروا العقوبة قبل الكلام مع ساينز.

بينما وصفها الإسباني بأنها أقسى عقوبة غير عادلة رآها في حياته، حتى أن ألونسو كذلك وصفها بالقاسية أيضاً.

لكن "فيا" رفضت الاستئناف في إشارة إلى عدم وجود "دليل جديد ذو علاقة بالقضية أو معلومات جديدة" لم تكن متاحة لدى الحكام أثناء تقرير العقوبة.

وصرحت "فيا" كذلك بأن بيانات فيراري تُظهر بأن ساينز "مُلام بالكامل" على الحادثة مع ألونسو.

وأنه كانت هناك "مساحة كافية" لـ ساينز كي يتفادى "الاصطدام" لكنه "فشل" في ذلك.