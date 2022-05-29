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"فيا" ترفض احتجاج فيراري على ريد بُل في موناكو

رفض مراقبو "فيا" احتجاجَي فيراري على سائقَي ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن في موناكو، وهو ما يعني حفاظهما على مركزيهما الأوّل والثالث على التوالي.

"فيا" ترفض احتجاج فيراري على ريد بُل في موناكو

أحرز بيريز فوزه الثالث في الفورمولا واحد اليوم الأحد في موناكو متقدّمًا على كارلوس ساينز الإبن، في حين أكمل فيرشتابن مراكز منصّة التتويج ضمن سباقٍ بدأ تحت الأمطار وشهد رفع العلم الأحمر في مناسبتين.

لكنّ فيراري تقدّمت باحتجاجين بعد السباق حيال عبور سيارتَي ريد بُل على الخطّ الأصفر في مخرج خطّ الحظائر.

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ومن خلال تأكيد فوزه فقد أصبح بيريز على بُعد 15 نقطة فقط عن زميله فيرشتابن متصدّر الترتيب العام، وعلى بُعد ستّ نقاطٍ فقط عن شارل لوكلير صاحب المركز الثاني.

وكانت فيراري قد فشلت في ترجمة حجزها لصفّ الانطلاق الأوّل في التصفيات إلى فوزٍ، لتكون هذه هزيمتها الرابعة على التوالي أمام ريد بُل.

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