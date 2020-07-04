فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه

اعتمدت مرسيدس نظام التوجيه الابتكاري للمرّة الأولى خلال التجارب الشتوية، والذي سمح لسائقيها لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس بتعديل زاوية توجيه الإطارات الأمامية من داخل قمرة القيادة باستخدام المقود.

ومن المعلوم أن العديد من منافسي السهام الفضية قد شككوا في قانونية هذا النظام، والذي تمّ حظره بالفعل لموسم 2021.

وقد خططت ريد بُل للتقدم باحتجاج رسمي على النظام خلال جائزة أستراليا الكبرى الملغاة، كما ألمحت الأسبوع الماضي بأنّ الجدل قد يُثار من جديد في النمسا في تلك المسألة.

وبعد استخدام مرسيدس لنظام "داس" على كلتا سيارتيها في التجارب الحرّة الأولى والثانية على حلبة ريد بُل رينغ يوم أمس الجمعة، تقدمت ريد بُل رسميًا باحتجاج إلى المراقبين متعللة بمادتين من القوانين التقنية.

ومع بداية صباح اليوم السبت وتحديدًا في الساعة 12:31 صباحًا بتوقيت النمسا، أصدر المراقبون بيانًا أكّدوا فيه رفضهم لاحتجاج ريد بُل.

وقد جادل المسؤولان التقنيان لدى ريد بُل أدريان نيوي وبول موناغان خلال جلسة الاستماع مع المراقبين بأنّ نظام "داس" سمح لحركة السائقين بأن تكون وسيلة لتبديل الخصائص الانسيابية للسيارة، إلى جانب الجدل بأنّ ذلك النظام جزء من نظام التعليق.

وقد جابهت مرسيدس ذلك من خلال قيود النظام في التأثير على نظام التعليق، وأنّ نظام توجيهٍ تقليدي بمقدوره كذلك تعديل زاوية العجلات الأمامية عبر تغيير زاوية التوجيه.

لكنّ المراقبين رفضوا الاحتجاج بعدما اعتبروا "داس" جزءًا من نظام التوجيه، حتّى مع إشارتهم إلى أنّه ليس واحدًا تقليديًا، ولا يُمكن اعتباره جزءًا من نظام تعليق السيارة.

وجاء في بيان المراقبين: "يعتبر المراقبون داس جزءًا قانونيًا من نظام التوجيه وعليه فإنّه يتوافق مع القوانين المتعلقة بنظام التعليق والتأثير الانسيابي".

وأضاف البيان: "ارتأى المراقبون أنّ نظام داس يعدّ جزءًا من نظام التوجيه من الناحية الفيزيائية والوظيفية. وعليه فإنّه يستفيد من الاستثناءات الضمنية لبعض قوانين نظام التعليق المطبقة على التوجيه".

جديرٌ بالذكر أنّ ذلك القرار يعني أنّ مرسيدس سيكون مسموحًا لها بمواصلة استخدام نظام "داس" على سيارتيها خلال التجارب الحرّة الختامية والتصفيات في النمسا اليوم السبت.