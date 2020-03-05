"فيا" ترد بحزم على بيان الفرق الاحتجاجي بشأن تسويتها السرية مع فيراري

قالت "فيا" أنّه وبعد تحقيقها على وحدة طاقة الصانع الإيطالي، لم تكن "راضية بشكل كامل" على قانونيتها، لكنّها لم تتمكن من إثبات شكوكها بسبب التعقيدات التي أحاطت بالأمر، وأنّها لو كانت اتّخذت أيّة إجراءات أخرى في تلك المسألة، كان لينتج عن ذلك قضيّة قانونية معقّدة يرفعها الفريق.

وكانت كلّ من مرسيدس، ريد بُل، مكلارين، رينو، ألفا توري، ريسينغ بوينت وويليامز - الفرق التي لا تستخدم محرّكات فيراري - قد وقّعت بيانًا احتجاجيًا مشتركًا، مُبدين اعتراضهم الصريح على توصّل "فيا" لتسوية سرية مع فيرراي من أجل إغلاق المسألة.

كما دعوا الاتّحاد للتحلّي "بالشفافية والصراحة الكاملة" في تلك المسألة.

وضمن ردّها على ذلك، شددت "فيا" على أنّ كلّا من التسوية والسرية التي تُحيط بالتحقيق منصوص عليهما ضمن قوانينها القضائية والتأديبية، مثلما سبق وفسّر لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم".

كما أوضح الاتّحاد استيائه من بيان الفرق الاحتجاجي، مُشيرًا إلى أنّه "سيتّخذ كلّ الإجراءات الضرورية من أجل حماية الرياضة ودورها وسمعتها كواضع للقوانين في الفورمولا واحد".

وجاء في بيان "فيا" الآتي: "أجرت فيا تحليلًا تقنيًا مفصّلًا على وحدة طاقة سكوديريا فيراري، كما يحق لها القيام بذلك مع أيّ متنافس في بطولة العالم للفورمولا واحد. وقد أثارت التحقيقات الدقيقة والمكثّفة التي تمّت خلال موسم 2019 شكوكًا بأنّ محرّك فيراري قد لا يعمل ضمن حدود قوانين فيا طوال الوقت. وقد اعترض الفريق بقوة على تلك الشكوك وكرّر دومًا بأنّ وحدة طاقته تعمل دومًا في نطاق القوانين".

وأضاف البيان: "لم تكن فيا راضية بشكل كامل على ذلك، لكنّها قررت أنّ أيّة إجراءات أخرى سيتمّ اتّخاذها لن ينتج عنها بالضرورة قضية حاسمة بسبب تعقيد المسألة والاستحالة المادية لتوفير دليل لا لبس فيه على حدوث خرق".

وتابع: "ومن أجل تفادي التبعات السلبية التي قد تنتج عن التقاضي الطويل، ولا سيّما في ضوء غموض ما سيتمخّض عن خطوات تقاضي كهذه، ومن أجل صالح البطولة وحاملي الحقوق التجارية فيها، فقد قررت فيا ووفقًا للفقرة الثانية من المادة رقم 4 ضمن قوانينها القضائية والتأديبية أن تدخل في تسوية فعالة ورادعة مع فيرراي من أجل إنهاء الإجراءات".

وأكمل: "وهذا النوع من الاتّفاقات يمثّل آداة شرعية متعارف عليها كجزء هام من أيّ نظام تأديبي ويتمّ استخدامها من قِبَل العديد من السلطات العامة واتّحادات الرياضات الأخرى خلال تعاملها مع مثل هذه النزاعات. كما أنّ سرية بنود التسوية منصوص عليها في الفقرة السادس من المادة الرابعة من القوانين القضائية والتأديبية".

واختتم: "هذا وستّتخذ فيا كلّ الإجراءات الضرورية من أجل حماية الرياضة ودور الاتّحاد وسمعته كواضع لقوانين بطولة العالم للفورمولا واحد".